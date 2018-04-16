İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyona rağmen Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana görüşmelerine devam etmesi gerektiğini belirtti.

İSTANBUL

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Astana görüşmelerinden rahatsız olduğunu dile getiren Kasımi, "ABD bu saldırılarla üç ülke (Türkiye, Rusya ve İran) arasında ayrılık çıkarmaya çalışıyor. Bu ülkeler uyanık olmalıdırlar ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya yönelik çalışmalarına devam etmelidirler." dedi.

"İsrail saldırıları cevapsız kalmayacak"

İsrail'in Suriye'deki T-4 askeri üssüne düzenlediği ve bazı İran askerlerinin de ölümüne neden olan saldırıya ilişkin ise Kasımi, şunları kaydetti:

"İsrail'in bölgedeki Müslümanlara ve özellikle Suriye halkına yönelik düşmanca saldırıları devam ediyor. Uzun vadede de olsa bu gibi saldırılar cevapsız kalmayacaktır."

İran'dan Türkiye'ye geçen Afganlar

AA muhabirinin Afganların yasa dışı yollarla İran üzerinden nasıl kolaylıkla Türkiye'ye geçebildiğine yönelik sorusu üzerine Kasımi, bu konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Sınırdan geçişlerin ekseriyetle kaçakçılar vasıtasıyla gerçekleştirilğini kaydeden Kasımi, yasa dışı geçişlerin üstesinden gelmeye yönelik çabaların devam ettiğini aktardı.

Muhabir: Elahe Salari-Mustafa Melih Ahıshalı