İşçi Partisi lideri Corbyn'den Suriye'de barış çağrısı

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Suriye'de küresel ve bölgesel güçlerin bir araya gelerek soruna siyasi çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

LONDRA - Ahmet Gürhan Kartal

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dünyada yeni bir Soğuk Savaş'ın başlayabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.

Guterres'in yeni bir Soğuk Savaş dönemine girmekten endişe duymakta haklı olduğunu belirten Corbyn, "Guterres'in bunu söylemek için iyi nedenleri var. Daha bir gün öncesinde BMGK Rusya ile İngiltere, ABD ve Fransa arasında Suriye ve kimyasal silahlar konusunda kilitlenmişti." diye konuştu.

BMGK'de kilitlenen sorunun BM Genel Kuruluna taşınması gerektiğini ancak bu yolun izlenmediğini ifade eden Corbyn, şunları söyledi:

"Bunun yerine Suriye'deki kimyasal silah noktaları bombalandı. Bence bu durum, Suriye’de siyasi çözüm ihtiyacına işaret ediyor. Rusya, ABD, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, İsrail, Lübnan, Ürdün ve AB ülkeleri bir araya gelmeli ve anlamlı bir barış sürecini desteklemeli."

Yedi yıldır süren çatışmada yüzbinlerce Suriyelinin hayatını kaybettiğini dile getiren Corbyn, milyonlarcasının da ülke içinde veya dışında sığınmacı durumuna düştüğüne işaret etti.

"Dehşet devam ediyor, yoksulluk, açlık devam ediyor." ifadesini kullanan Corbyn, "Bir barış süreci başlamalı ve bu ancak büyük güçlerin bir araya gelmesiyle başarılabilir." dedi.

İslamofobi

Avrupa kıtasında yükselen aşırı sağ akımlar, İslamofobi ve antisemitizme de dikkat çeken Corbyn, bu durumu "korkutucu" diye nitelendirdi.

İngiltere'de de ırkçılığın yükseldiğini, cami ve sinagoglara saldırılarda artış olduğunu belirten Corbyn, şunları kaydetti:

"Hepimizin değerlerinin tanındığı bir toplum olmak zorundayız. Müslüman toplumun İngiltere'ye, İngiliz halkına yaptığı büyük katkı tanınmalı. Camilerin, bütün toplumu bir araya getirmede oynadığı rol, topluma, özellikle de gençlere sağladığı destek tanınmalı."

İngiltere'de İslamofobinin özellikle Brexit referandumunun ardından yükselişe geçtiğine işaret eden Corbyn, "Müslüman toplum İngiltere'nin bütünleşik parçasıdır. Irkçılığın herhangi bir biçimine müsamaha gösterirsek, durum giderek kötüleşir. Sıfır müsamaha gösterirsek, onu eninde sonunda yok ederiz." diye konuştu.

Corbyn, aşırı sağın yükselişini önlemek için eğitim, istihdam, fırsat eşitliği gibi konular üzerinde de durulması gerektiğini sözlerine ekledi.