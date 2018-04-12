İspanya'dan Ermeni iddialarına ret

1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması öngören öneri, İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi tarafından reddedildi.

MADRİD

İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması öngören öneriyi reddetti.

Katalonya'nın Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) 2016 yılında sunduğu teklif, bugün İspanya Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi gündemine geldi.

1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" nitelendirildiği ve İspanya hükümetinden Ankara'nın sözde soykırımı tanıması için girişimde bulunması istenen öneri, Türkiye'nin diplomatik girişimleri sonucu reddedildi.

9'a karşı 17 oyla reddedilen öneride 9 üye de çekimser kaldı. Ret oylarından 14'ünü iktidardaki Halk Partisi (PP), 3'ünü de Ciudadanos verirken Sosyalist İşçi Partisi (PSEO) çekimser kalmayı tercih etti.

Teklif, son 3 yıl içinde başarısızlıkla sonuçlanan üçüncü girişim oldu. Daha önce de İspanya Temsilciler Meclisi ve İspanya Senatosu da benzer önerileri reddetmişti.

Muhabir: Hasan Esen