İsrail, Esed rejiminin hava üssünü vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye hava sahasına girmeden T-4 hava üssüne 8 füze attığını açıkladı

MOSKOVA

Rusya, İsrail'e ait iki F-15 savaş uçağının Suriye’de bir hava üssünü bombaladığını açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının, İsrail uçakları tarafından Moskova saatiyle 03.25-03.53 arasında Suriye hava sahasına girmeden düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetlerine ait iki F-15 savaş uçağı, Suriye hava sahasına girmeden Lübnan’dan T-4 hava üssüne 8 füze attı. Suriye Silahlı Kuvvetleri Hava Savunma birimleri, saldırı sırasında 5 güdümlü füzeyi yok etti. 3 füze üssün batı kısmına düştü.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus askeri danışmanların saldırıdan zarar görmediği kaydedildi.

İsrail ise henüz bir açıklama yapmadı.

Beşşar Esed rejimi, saat 04.00 sularında Humus'taki T-4 hava üssüne füze saldırısı düzenlendiğini, ölü ve yaralıların olduğunu öne sürmüştü.

T-4 askeri havaalanı, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üste İran güçleri bulunuyor.

Muhabir: Ali Cura