İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 1 şehit

İsrail'in Gazze'nin doğusunda düzenlediği saldırıda bir Filistinli şehit oldu, bir Filistinli yaralandı.

GAZZE

İsrail uçaklarının Gazze'nin doğu sınırına düzenlediği hava saldırısında bir Filistinlinin şehit olduğu, bir Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

AA muhabirine konuşan Şifa Hastanesi Acil Servis Şefi Eymen es-Sahabani, hava saldırısında Muhammed Hıcile (31) isimli bir Filistinlinin şehit olduğunu, başka bir Filistinlinin de yaralandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının daha önce de Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir hedefi vurduğu ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı duyurulmuştu

İsrail uçakları askeri hedefi vurdu

Yerel basında yer alan habere göre, Gazze'nin güneyinde Kassam Tugayları'na ait bir askeri mevzi İsrail uçakları tarafından vuruldu. Hava saldırısında can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

İsrail Ordusundan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Muhabir: Gülşen Topçu