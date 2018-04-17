İsrail'in şiddet ve tehditleri, Gazze'deki yürüyüşlere mani olamadı

GAZZE - NUR EBU İYŞE

İsrail'in, Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü sonlandırmak için kullandığı çeşitli yöntemler ve sert müdahaleler, Filistin halkının gösterilere katılımına engel olamadı.

İsrail'in kuzeyindeki En-Nasıra kentinde Uluslararası Danışmanlık Merkezi Direktörü Vedi Ebu Nassar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in yürüyüşleri durdurmak için silah, tehdit ve taammüden öldürme gibi bir takım şiddet yöntemleri kullandığına dikkati çekti.

Ebu Nassar, "İsrail, Gazze'ye araç lastiği sokulmasını engellemek, sınıra göstericileri taşıyan firmaları tehdit etmek gibi çeşitli yollara başvurdu. Havuç ve sopa yöntemini kullanmaya çalışan İsrail, yürüyüşleri durdurmak için Gazze halkına kendince bir takım kolaylıklar sağlamaya çalışıyor. Gazze sahilinde 6 mile çektiği avlanma menzilini, yeniden 9 mile çıkardı. Uluslararası ve bölgesel taraflar aracılığıyla, yürüyüşler sona ererse, insani projelere destek verilmesine imkan tanınacağı yönünde mesajlar gönderdi." dedi.

Göstericilere ateş açılması kararı, İsrail ordusu ve emniyet birimleri arasında alınsa da yönetimin tüm bu ihlallerden sorumlu olduğunu vurgulayan Ebu Nassar, şöyle devam etti:

"Ellerinde silah olmayan barışçıl ve savunmasız göstericilere ateş açılamaz. İsrail, tazyikli su ya da göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıtabilirdi ancak Filistin halkını korkutmak ve yeniden yürüyüş düzenlemelerini engellemek için orantısız güç kullanıyor. Sivillere yönelik aşırı güç kullanmak, düşündüğünün aksine İsrail'in aleyhine işliyor. Ölüm sahneleri görmek, Filistin halkının intikam duygularını kabartıyor ve gösterilere daha fazla katılım gösteriyor."

"İsrail orantısız güç kullanıyor"

Siyasi analist, gazeteci-yazar Teysir Muheysin de İsrail'in kadın, çocuk ve gazeteci demeden yürüyüşe katılan herkese orantısız güç kullanarak, Filistinlilerin yürüyüş düzenlemelerini ve sınır çitlerine yaklaşmalarını engellemeye çalıştığını belirtti.

Muheysin, "İsrail, Hamas'ın gösteri sahasında etkin güç olduğu argümanını kullanıyor. İsrail, gösterilerin arkasında Hamas'ın olduğunu söyleyerek, barışçıl bir topluluğun birlik ve beraberlik halini dağıtmaya çalışıyor." dedi.

"Kitlesel bir hareketle baş etmek kolay değildir"

Siyasi analist Hamza Ebu Şeneb de Gazze'de düzenlenen yürüyüşlere karşı izlenen strateji nedeniyle İsrail'in kendi içinde de bölündüğünü, önce; sık sık kullandığı "sopa" yöntemiyle Gazze'ye şiddet ve baskı uyguladığını, ardından "havucu" göstererek, Gazze'ye insani alanda bir takım kolaylık sağlama yoluyla yürüyüşlere engel olmaya çalıştığını ifade etti.

Ebu Şeneb, "İsrail, yürüyüşle mücadele ederken sınır çitlerine yaklaşmak isteyen herkesin hayatını tehlikeye atan kırmızı bir çizgi ortaya koydu. Ancak bu yöntemi sahada işe yaramadı. Büyük sayıda gruplar gösterilere katılmaya devam etti. Büyük Yürüyüş, İsrail İstihbarat biriminin başarısızlığını ortaya koydu. Stratejik talepleri olan ve başı olmayan kitlesel bir hareketle baş etmek kolay değildir." diye konuştu.