İsrailli eski generalden İsrail ordusuna eleştiri

İsrailli eski General Eiland, "İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız." dedi.

TEL AVİV

İsrailli eski General Giora Eiland, İsrail ordusunun iddia edildiği gibi "dünyanın en ahlaklı ordusu" olmadığını söyledi.

"Yediot Ahranot" gazetesinin haberine göre Eiland, Filistinli bir gencin keskin nişancı atışıyla şehit edildiği ana ilişkin görüntülere işaret ederek "askerlerin genci vurduktan sonraki sevincinden utanç duyduğunu" dile getirdi.

"Kim bir karşılaştırma yaptı da buna karar verdi"

İsrail ordusunda 2003'e kadar Operasyonlar ve Planlama Bölümleri Başkanlığı görevini üstlenen Eiland, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun dünyanın en ahlaklı ordusu olduğunu iddia edenlerin bunu ispatlaması gerek. Bu iddia asılsız. Kim bir karşılaştırma yaptı da buna karar verdi!"

"Gerekçesiz şekilde bir sivile ateş açtık"

Eiland, görevde bulunduğu 2003 yılında da benzer bir olayın yaşandığını ve İsrail askerinin bir İngiliz aktivisti öldürdüğünü hatırlattı.

İngiliz barış aktivisti Tom Hurndall, 11 Nisan 2003'te Refah kentindeki bir mülteci kampında Filistinli çocukları İsrail ateşinden korumak isterken başından ağır yaralanmış ve bitkisel hayata girmişti. İngiltere'nin başkenti Londra'ya götürülen Hurndall, 8 aylık bir koma döneminden sonra 22 yaşında yaşamını yitirmişti.

İsrail askerleri ise gencin silahlı olduğunu iddia etmiş ancak İngiliz Büyükelçinin Eiland'a verdiği bilginin ardından gerçek ortaya çıkmıştı. Askerler de daha sonra "gerekçesiz şekilde bir sivile ateş açtıklarını" itiraf etmişlerdi.

İsrail askerleri "Filistinli genci vurdukları anı" kameraya almıştı

İsrail askerlerinin bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı gösteren ve yine İsrail askerleri tarafından kameraya alınan görüntüler, İsrail ve Filistin basınında geniş yer almıştı.

Sosyal medyada önceki gün dolaşıma giren 1 dakika 16 saniyelik videoda, telle çevrili sınıra yaklaşan bir Filistinli gencin İsrailli keskin nişancı tarafından vurulduğu anlar görülüyor.

Videoda, gencin yere düştüğünü gören İsrail askerlerinin sevinç çığlıkları attığı, bir askerin "Ne güzel video oldu" dediği, diğer İsrail askerlerinin ise Filistinli genci vuran keskin nişancıyı övmesi duyuluyor.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, "(Filistinli genci vuran) Keskin nişancı övgüyü hak ediyor ancak bunu kameraya alan asker ise askeri mahkemeyi." demişti.

Liberman ayrıca Gazze sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinli sivilleri vuran İsrail askerlerini "Dünyanın en ahlaklı ordusunun fertleri." şeklinde nitelendirmişti.

Muhabir: Hacer Başer