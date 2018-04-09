Kanada ve İsveç Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyı kınadı

Kanada ve İsveç, Esed rejiminin Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği ve 78 sivilin ölümüne neden olan kimyasal saldırıyı kınadı.

OTTAWA

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanımından dehşete düştüklerini belirterek açıklamasında şunları kaydetti:

"Kalplerimiz, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleri ile beraber. Esed rejiminin tekrarlanan kimyasal silah kullanımı, bağımsız uluslararası araştırmacılar ve kuruluşlar tarafından doğrulandı. Bu, yerel halkı zorla teslim olmaya zorlamak için uygulanan bilinçli bir stratejinin parçasıdır. Kanada, Esed rejimini ve destekçileri olan Rusya ve İran'ı sivilleri bilinçli olarak hedef alan saldırıları gerekçesiyle kınamaktadır. Kimyasal silah saldırıları bir savaş suçudur. Kanada, uluslararası ortaklarının yanı sıra bu vahşetlerin sorumlularının hesap vermeleri için çabalarını tüm imkanlarıyla sürdürecektir. Sorumlu olanlar adalete teslim edilmeli ve masum sivillerin katliamı sona ermeli.”

Esed rejimi Doğu Guta'nın Duma ilçesine kimyasal silahla saldırdı Esed rejimi, abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. 08.04.201

"Cezasızlık bir seçenek değildir. Derhal soruşturma başlatılmalı"

Duma'daki saldırıyı kınayan bir açıklamayı Twitter hesabından paylaşan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström de, şunları kaydetti:

''Duma'da raporlara yansıyan kimyasal silah saldırıları nedeni ile dehşete düştüm. Cezasızlık bir seçenek değildir. Derhal soruşturma başlatılmalıdır. İsveç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dahil olmak üzere bütün uluslararası kurumları harekete geçmeye çağırdı."

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Muhabir: Seyit Aydoğan,Atila Altuntaş