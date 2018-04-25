KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Aziz Sancar'la görüştü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki kabulde, Sancar, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve YDÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da yer aldı.

KKTC'deki temasları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesinde konferans verecek Sancar, 27 Nisan'da da öğrencilerle buluşarak bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

