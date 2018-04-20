Lavrov, Mistura ile görüştü

MOSKOVA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeliler arasında gerçek diyaloğa çok yaklaşıldığını ancak ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyon ile ''Cenevre görüşmelerini bombaladığını'' öne sürdü.

Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile Dışişleri Bakanlığı Konuk Evinde görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği operasyon sonrasındaki duruma değinen Lavrov, Suriye'deki muhalif grupların ABD ve müttefiklerine askeri eylemlerine devam etmesi çağrısı yapmasını kaygıyla karşıladıklarını ve bunun 'kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD ve müttefiklerinin saldırgan eylemleri nedeniyle BM heyetinin çalışmaları dahil pek çok şeyin bölgede zorlaştığını söyleyen Lavrov, ''Soçi’de gerçekleştirilen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Ankara’da 4 Nisan’da yapılan Rusya-Türkiye-İran liderler zirvesi sonrasında Cenevre’de Suriyeliler arasında gerçek diyaloğu yeniden sağlamaya ve anayasa reformuna çok yaklaştık. Bunun için üç ülke (ABD, İngiltere, Fransa) sadece Suriye'de sözde kimyasal tesisleri bombalamakla kalmadı, aynı zamanda Cenevre görüşmelerini de bombaladı.'' dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura ise geçen hafta Suriye’deki olaylara rağmen Rusya’nın siyasi çözümün sürdürülmesine yönelik yaptığı açıklamalardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Mistura, "Eğer güvenilir bir siyasi sürece sahipsek, buna benzer krizler önlenebilir. Soçi’deki, Astana formatındaki çalışmaları geliştirmeliyiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı temelinde Cenevre sürecini yenilemeli ve güncellemeliyiz. Anayasa komitesi kararını ve seçimlerle ilgili kararı hayata geçirmeliyiz. Bu bizim önceliğimizdir.'' ifadesini kullandı.

Rusya ve ABD arasındaki askeri diyaloğun devam etmesini umduğunu belirten Mistura, Rusya ve ABD'nin çatışmaları çözmek için sahip olduğu mekanizmanın işe yaradığını dile getirdi.

Muhabir: Ali Cura



