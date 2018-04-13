Libya'nın darbeci generali Hafter'in sağlık durumu belirsiz

Fransa'da tedavi altında olan Libya'nın darbeci generali Halife Hafter'in "vefat ettiği" ve "durumunun gayet iyi olduğu" yönündeki tezat açıklamalar, Hafter yaşıyor mu? sorusunu gündeme getirdi.

İSTANBUL

Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'in Fransa'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği iddialarının yanı sıra sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin çelişkili bilgiler yayınlanıyor.

Libya'nın Panorama adlı televizyon kanalı bu akşamki yayınında Hafter'in vefat ettiğine dair kaynaksız bir haber geçti.

Öte yandan Mısır'da Milletvekili ve gazeteci Mustafa Bekri'ye dayandırılarak verilen haberde "El-Yevm es-Sabi" gazetesi, Hafter'in öldüğünü duyurdu. Libya'daki Hafter kanadıyla iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen Bekri, Twitter hesabından yayınladığı mesajında "Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen haberler Hafter'in vefatını kesinleştiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ardından, vefatına ilişkin Tobruk'taki TM'ye yakın kaynaklara dayandırılan yalanlamalar Hafter'in vefatına ilişkin bilgilerdeki çelişkileri ortaya koyuyor. Fransa'da tedavi gördüğü hastaneden herhangi bir bilgi verilmezken, Libya'da karar mekanizmasına yakın kaynaklar, vefatının kesin olduğunu ancak şu an için gizli tutulduğu bilgisini vermekle yetiniyor.

Fransız L'Express gazetesi, üst düzey Libyalı bir diplomata dayandırdığı haberinde, Hafter'in geçen perşembe rahatsızlığından dolayı Ürdün'de bir hastanede tedavi altına alındığını, ardından Paris'e nakledildiğini belirtti.

Fransız ve İtalyan basınında yer alan haberlerde, Hafter'in beyin damarlarında tıkanıklık tespit edildiği, ayrıca aylar önce kendisine kanser teşhisi konulduğu ve bu yüzden tedavi amacıyla sık sık Ürdün'e gittiği kaydedildi.

Hafter'in en son bu ay başında, ülkede meşruiyet iddiasındaki hükümetlerden bağımsız hareket eden Derne Mücahitleri Şura Konseyi'nin kontrolündeki Derne'ye operasyonun yaklaştığı yönündeki açıklamasıyla basının karşısına çıktığı belirtiliyor.

Öte yandan Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafter'in sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu ifade etmişti.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta TM, diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığı konuşulan isimler arasında Hafter de yer alıyor.

Muhabir: Emad Matar, Hamdi Yıldız