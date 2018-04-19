Makedonyalı askeri personele Türkçe sertifika

ÜSKÜP

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Bekim Maksuti, Türkiye Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burhan Ürek ve Üsküp YEE Müdürü Şemsettin Şeker'in yanı sıra Türkçe kursu A1 seviyesini tamamlayan askeri personel de katıldı.

Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Maksuti burada yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan kişilere yönelik kurslara 2012 yılında başlandığını anımsatarak, şimdiye kadar Bakanlık bünyesindeki 130 kişinin Türkçe kursunu başarıyla tamamladığını belirtti.

Makedonya Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetleri mensuplarının Türkçe öğrenmesi için YEE'de iki yeni grubun açılmasına vesile olan Büyükelçi Kara'ya teşekkür eden Maksuti, "Savunma ve diğer birçok alanda Makedonya ile Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerini derinleştiren birçok proje ve faaliyetten bugün gururla bahsedebiliriz." dedi.

Türkiye'nin Makedonya'ya savunma alanında birçok bağışta bulunduğunu dile getiren Maksuti, Makedonya'nın bir an önce NATO'ya üye olması için desteğinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Kara da dost ülke Makedonya’nın Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin Türkçe’ye gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ilginin, ortak tarih ve kültürden aldığı güçle Türkiye ve Makedonya arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünü daha da sağlamlaştırmasını diledi.

Türkiye'nin Makedonya'nın kadim dostlarından biri olduğunu, Başbakan Zoran Zaev ve Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un art arda Türkiye'ye yaptıkları ziyaretlerin mükemmel düzeyde seyreden ilişkileri teyit ettiğini vurgulayan Kara, "Türkiye’nin Makedonya’nın müreffeh ve istikrarlı bir ülke olarak Balkanlar ve Avrupa-Atlantik Ailesi içinde hak ettiği yeri almasını arzu etmekte ve bu konuda içten gayret göstermektedir." dedi.

Savunma alanındaki iş birliğinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli konularından birini oluşturduğunu söyleyen Kara, Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska’nın geçen ay gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti vesilesiyle ilişkilerin daha da ivme kazanacağına inandığını ifade etti.

Her bir Makedonya ordusu personelinin YEE tarafından düzenlenen Türkçe kursunu bir Türk dostu olarak tamamladığına inandığını kaydeden Kara, bu kursa katılan ve düzenlenmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikalar dağıtıldı.

Muhabir: Bekim Laci, Furkan Abdula