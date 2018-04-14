NATO Suriye'yi görüşmek için olağanüstü toplanacak

BRÜKSEL
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine karşı düzenlediği saldırıları görüşmek için olağanüstü toplanacak.
NATO yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin bugün öğleden sonra Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü toplanacağı ve müttefiklerin Esed rejimine yönelik saldırıları görüşeceğini bildirildi.
Konsey'de İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin Suriye'ye yönelik saldırıları hakkında diğer müttefiklere bilgi vereceği kaydedildi.
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in başkanlığında 29 üye ülkenin daimi temsilcilerinin katılımıyla toplanacak.
Muhabir: Şerife Çetin