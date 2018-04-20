Nepal'de uçak pistten çıktı

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu ülkenin tek uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı.

KATMANDU

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkması nedeniyle ülkenin tek uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı.

Tribhuvan Havalimanı yetkilileri, Malindo Havayolu şirketine ait 737 Boeing tipi yolcu uçağının pistten çıktığını belirtti.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Uçağın pistten çıkmasının ardından havalimanı, uçuşlara kapatıldı.

Geçen ay da Bangladeş'e ait US-Bagla Havayolu'na ait bir yolcu uçağı, Tribhuvan Havalimanı'na inerken pistten çıkmış, kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Muhabir: Emel Öz Gözellik