WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD kuvvetlerini Suriye'den çekeceğine yönelik iddiaları "dedikodu" olarak niteledi.

White, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie ile haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Pentagon'un Suriye'de kalmak istediği, Beyaz Saray'ın ise çekilmek istediğinin basına yansıdığını, bunun Pentagon ile Beyaz Saray arasında iletişimsizliğe işaret edip etmediğine ilişkin sorusunu White, şöyle yanıtladı:

"Çekilme hakkında insanların dedikodularını duydum. Başkan'ın 'Çok yakında' dediğini biliyorum. Çünkü DEAŞ'ı yenmekte çok başarılı olduk ama DEAŞ bitmiş değil ve DEAŞ’ın yenildiğini sağlama amacına bağlıyız. Her zaman dediğimiz gibi Suriye'de görevimiz DEAŞ'ı yenmektir. Bu, neredeyse tamamlanmak üzere ancak bitmiş değil."

McKenzie: "Suriye konusunda bir şey değişmedi"

Korgeneral McKenzie de DEAŞ'ın sonunun geldiğini ancak önlerinde çekilme konusunda bir takvim olmadığını söyledi.

McKenzie, "Yolumuza devam ederken, bize verilmeyen şeylerden biri takvimdi. Bu aslında çok etkili oldu. Bu daha önce Afganistan'da gördüğümüz üzere, düşmanın bildiği bir takvime karşı faaliyet göstermemiz sorun olabilirdi. Başkan bize bir takvim vermemekle çok iyi yaptı. Bu yolumuzda ilerlerken kendi lehimize kullanabileceğimiz bir araçtır." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki ülke ve uluslararası örgütlerin de Suriye'deki sorunun çözümüne çalışması gerektiğini savunan ABD'li komutan, uzun dönem istikrar için daha yapılacak çok şey olduğunu kaydetti.

Bir gazetecinin, Trump'ın geçen haftadan bu yana iki kez yaptığı Suriye'den çekileceğine yönelik açıklamalarının Suriye konusunda neyi değiştirdiğine yönelik sorusu üzerine McKenzie, "Her zaman şunu düşündük; Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadelemizin sonuna yaklaştıkça oradaki varlığımızın seviyesini ona göre ayarlayacağız. Dolayısıyla bu anlamda bir şey değişmedi." dedi.

Amerikan kamuoyunda "karışık" mesajlar

Amerikan AP haber ajansının, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, Trump'ın, ABD askerlerini Suriye'den 6 ay içinde çekmek istediği iddiasına yer verilmişti.

Haberde söz konusu yetkililer, ABD Başkanı'nın henüz resmi bir geri çekilme talimatı vermediğini ve kamuya açık bir çekilme takvimi açıklamadığını ancak birliklerin, kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar ABD'ye dönmesini istediğini ifade etmişti.

Beyaz Saray'da salı günü Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında konuşulan konulara hakim yetkililer, toplantıda, Trump'ın geri çekilme konusundaki sabrının giderek tükendiğini kaydettiğini, buna mukabil, ulusal güvenlik ve askeri yetkililer arasında net bir çekilme takvimi konusunda mutabakata varılmadığını dile getirmişti.

Aynı yetkililer, Trump'ın, Suriye'nin yeniden inşa süreci için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolarlık katkı talep ettiği ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile önceki gün yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi kralın bu talebe "evet" yanıtı verdiğini iddia etmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın dünkü basın brifingindeki "Amerikan askerlerinin DEAŞ'a karşı görevi bitiyor, artık yerel güçlere geçiş sürecine odaklanmak istiyoruz" açıklaması da dikkati çekti.

Ayrıca Amerikan medyasındaki bazı haberlerde de Trump'ın geri çekilmeyi yavaşlatma konusunda kısmen ikna olduğu belirtilmiş, hatta adının açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkililerinin, "ABD askerleri bir süre daha kalıyor ancak bu sürenin sonunda çekilme gerçekleşecek" yorumlarına yer verilmişti.

Dün sabah saatlerinde konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Beyaz Saray, "Suriye'de DEAŞ'ı yok etme askeri misyonu, DEAŞ'ın neredeyse tamamen ortadan kaldırılmasıyla hızlı bir şekilde sonuna geliyor. (Suriye ile ilgili) Gelecek planları hakkında müttefiklerimiz ve dostlarımızla konuşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, önceki gün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de olmamızın ana nedeni DEAŞ'tan kurtulmaktı ve bu görevi hemen hemen tamamladık. Şimdi çok kısa süre içinde bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde kararımızı vereceğiz. Suudi Arabistan, bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek. DEAŞ'a karşı çok başarılı olduk ama artık zamanı geldi. Bazen eve dönmenin zamanı gelmiştir. Biz de bunu çok ciddi şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Muhabir: Kasım İleri