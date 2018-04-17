'PKK/PYD-YPG Suriye'de cinsel şiddete başvuruyor'

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." dedi.

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Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşma yaptı.

Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.

"Uluslararası toplum bu kısır döngüyü sonlandırmalı"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu, çatışmalarda cinsel şiddet olaylarını ortaya koyan raporuna değinen Begeç, Myanmar ordusunun Arakan'da Rohingya Müslümanlarına uyguladığı şiddet olaylarının da son derece "rahatsız edici" olduğunu vurguladı.

Begeç, uluslararası toplumun Myanmar hükümetinden Arakanlı sığınmacıların güvenli bir şekilde köylerine dönmesini sağlamasını, insani erişime izin vermesini, cinsel şiddet dahil bütün şiddet olaylarına son vermesini ve bu "kısır döngüyü" sonlandırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Betül Yürük