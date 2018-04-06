Putin ve Macron telefonda Suriye'yi görüştü

MOSKOVA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Suriye meselesini görüştü.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye meselesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu bildirildi.

Putin’in Macron'u, Ankara’da Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin gerçekleştirdiği Suriye Zirvesi ile ilgili bilgilendirdiği belirtilen görüşmede, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararlarını uygulayarak siyasi çözüm sürecini desteklemenin gerekliliğine, ayrıca BM himayesinde Anayasa Komisyonunun Cenevre’de hızlı bir şekilde oluşturulmasının önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Doğu Guta’daki durum ile ilgili sivillerin tahliyesi ve silahlı militanların bölgeden çıkarılmasına dikkat çekilen görüşmede, Rus tarafının BMGK’nın 2401 sayılı kararıyla uyumlu olarak Suriye’de ihtiyaç sahibi sivillere insani yardım ulaştırmak hususunda uluslararası toplumun çabalarını güçlendirmesine vurgu yapıldı.

İki lider Suriye krizinin temel hususları üzerinde Rusya ve Fransa'nın istişareleri sürdürmesine destek verdi.

Ayrıca Macron’un Mayıs ayında Rusya’ya yapacağı ziyaret dikkate alınarak, görüşmede Rus-Fransız ikili ilişkileri üzerinde duruldu.

Muhabir: Ali Cura