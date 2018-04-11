Radikal Sırp lider Seselj'e 10 yıl hapis

Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması, radikal Sırp lider Seselj hakkında daha önce verilen beraat kararını bozarak Seselj'i 10 yıl hapse mahkum etti.

SARAYBOSN

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması (MICT) daha önce hakkında beraat kararı verilen radikal Sırp lider Vojislav Seselj'i 10 yıl hapse mahkum etti.

Halen Sırbistan Meclisi'nde milletvekili olan Sırp Radikal Partisi (SRS) Genel Başkanı Seselj'in temyiz duruşması Lahey'deki MICT'de görüldü.

Seselj hakkında 31 Mart 2016'da Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) verilen beraat kararı Temyiz Konseyi tarafından bozuldu.

Seselj hakkındaki kararı okuyan Temyiz Konseyi Başkanı Theodor Meron, savcılığın "Seselj'in suça teşvik ettiği" yönündeki itirazını haklı bulduklarını ifade ederek, Seselj'in Sırbistan'ın Voyvodina bölgesindeki Hrtkovci'de Sırp olmayan sivillere yönelik işlenen sürgün ve diğer insanlığa karşı suçlardan 10 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Meron, yargılanmasının sürdüğü 2003-2014 yıllarında cezaevinde bulunan Seselj'in hapse girmeyeceğini, cezasının daha önce hapiste kaldığı günlere sayılacağını ifade etti.

Savcılık, ICTY tarafından verilen beraat kararına yaptığı itirazda Seselj'in en az 28 yıl hapis cezasına çarptırılmasını ya da yeniden yargılanmasını talep etmişti.

Radikal Sırp lider Seselj, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da Sırp olmayan nüfusa yönelik işlenen suçlardan yargılanmıştı.

Vojislav Seselj kimdir?

Saraybosna'da 1954 yılında doğan Seselj, 1980'li yılların başlarında Sırp milliyetçilerle yakınlaştı. Seselj, 1984 yılında eski Yugoslavya makamlarınca "rejime karşı eylemde bulunmak" suçunda yaklaşık 2 yıl hapse mahkum edildi. 1980'li yılların sonunda önce Belgrad'a, ardından ABD'ye ve diğer ülkelere giden Seselj, buralarda Sırp milliyetçilerin Çetnik Hareketi mensuplarıyla iletişim kurdu. Seselj, Özgür Dünya Çetnik Hareketi tarafından 1989 yılında "Çetnik Voyvoda" ilan edildi.

1990 yılında daha sonra adı "Sırp Çetnik Hareketi" olacak "Sırp Halk Kalkınması Hareketi"ni kuran Seselj, Sırp Çetnik Hareketi, Yugoslavya tarafından kapatılınca 1991 yılında halen başkanlığını yaptığı Sırp Radikal Partisini kurdu.

"Büyük Sırbistan" ideolojisinin önderlerinden Seselj, düzenlediği her mitingde Sırplara birlik ve "tarihi düşmanlar" olarak adlandırdığı Hırvat, Müslüman ve Arnavutlara karşı savaşma çağrısında bulundu.

Hakkındaki yakalama emrinin ardından 2003 yılında teslim olan Seselj, Lahey'e sevk edildi. Seselj'in 27 Kasım 2006'da başlayan davasında savcılık, Seselj aleyhine bin 367 delil sundu, 89 tanığın ifadesine başvuruldu.

Seselj, ICTY tarafından sağlık sorunları nedeniyle 2014 yılında geçici olarak serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Kayhan Gül