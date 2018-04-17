Hırvatistan'da bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, "Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor" dedi.

ZAGREB

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında "gözle görülür bir gerginlik" olduğunu belirterek "Avrupa Konseyi olarak bu gerilimin etkilerinden uzak durmaya çalışıyoruz, zira bizim yetkilerimiz farklı." dedi.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki temasları kapsamında Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ile görüştü.

Jagland, bakanlıktaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hırvatistan Meclisini, İstanbul Sözleşmesi'ni oy çokluğuyla onaylamasından dolayı tebrik ederek meclisin sözleşme hakkında çıkan tüm yanlış anlaşılmaları bir yana bırakarak oyladığına dikkati çekti.

İstanbul Sözleşmesi'nin aynı cinsiyet evliliği veya üçüncü bir cinsiyeti kesinlikle kapsamadığını vurgulayan Jagland, "Sözleşme, Avrupa kıtasını ve hatta dünyayı yakından ilgilendiren bir sorunla ilgili. O da kadınlara karşı yapılan ve aile içindeki şiddet. Hırvatistan'ın bu mücadelemizde yanımızda olmasından da ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

Jagland, Hırvatistan'ın yolsuzlukla mücadele ve azınlık haklarının korunması konularında son derece iyi işler yaptığına işaret ederek özellikle Avrupa'da aşırıcılık ve milliyetçi söylemlere varan azınlık sorununda Hırvatistan'ın gösterdiği özenden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rusya-AB ilişkilerini de değerlendiren Jagland, şunları kaydetti:

"Rusya ile AB arasında gözle görülür bir gerilim var. Bu, ister istemez AB'nin çalışmalarını da etkiliyor. Avrupa Konseyi olarak bu gerilimin etkilerinden uzak durmaya çalışıyoruz, zira bizim yetkilerimiz farklı. Bizim yetkilerimiz insan haklarını korumak. Rusya'nın bunların dışında tutulması ve 45 milyon insanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden faydalanamaması olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu, hem Avrupa hem de Rusya için iyi olmaz."

Jagland, Almanya tarafından yapılan "Rusya'yı şeytanlaştırmayalım" açıklamasını desteklediğini ifade ederek "Rusya ile AB'nin ilişkileri var ve bunu devam ettirmeliyiz. Gerginliğin üzerine gidilmemesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Muhabirler: Sanela Crnovrsanin, Lejla Bıogradlıja