Sırbistan'daki mayınlı araziler sivil halkı tehdit ediyor

Sırbistan'ın güney kesimindeki 2,5 milyon metrekarelik mayınlı araziler ile İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlayıcıların bulunduğu 2,6 milyon metrekarelik bölge, çevredeki sivil halkın can güvenliğini tehdit ediyor.

Fotoğraf: AA/Talha Öztürk

BELGRAD - Bojana Stojanovic

Eski Yugoslavya döneminde Sırbistan'ın güney kesiminde yer alan Bujanovac şehri ve civarına yerleştirilen mayınlar ile Raska, Novi Pazar ve Sjenica şehirlerinde toprak altına veya nehir yataklarına İkinci Dünya Savaşı'nda bırakılan uçak bombaları toplam 5 milyon metrekarelik alanda tehdit oluşturuyor. Bu bölgelerde mayın ve bombaların patlaması nedeniyle sivil ölümleri ya da yaralanmalar da yaşanıyor.

2000'li yılların başında iki sivilin hayatını kaybettiği, bir sivilin de yaralandığı Bujanovac'ın Ravno Bucje köyünde mayın temizleme faaliyetlerine devam eden Sırbistan Mayın Eylem Merkezinin çalışmaları AA tarafından görüntülendi.

Sırbistan Mayın Eylem Merkezi Müdürü Jovica Simonovic, yaptığı açıklamada, Ravno Bucje'deki 113 bin metrekarelik alanda mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, mayınların köydeki evlerin içine veya dışına da döşenmiş olabileceğini aktardı.

Alandaki 7 günlük çalışmada şu ana kadar 5 mayın, 1 el bombası ve 1 havan topu mermisi bulduklarını dile getiren Simonovic, bölgedeki çalışmaların 20 gün içinde tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Tamamen temizlemek için 5-6 yıl gerekecek

Simonovic, mayınlı arazilerin yalnızca Bujanovac civarında olduğunu belirterek, "Ancak bu küçük bir alan değil. 2,5 milyon metrekarelik arazi söz konusu. Bununla mücadele etmek de gerçekten çok zor." dedi.

Ottawa Sözleşmesi'ne göre, Sırbistan'ın 2019 yılına kadar mayınlardan temizlenmesi gerektiğine ancak bu tarihe kadar mayınlı arazilerin temizlenemeyeceğine dikkati çeken Simonovic, zira sürekli yeni mayınlı araziler tespit ettiklerini söyledi.

Simonovic, Sırbistan'daki tüm mayınlı arazilerin gelecek 5-6 yıl içerisinde temizlenebileceğini ifade etti.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombaların ise Raska, Bujanovac, Novi Pazar ve Sjenica'da toplam 2,6 milyon metrekarelik bir alanda olduğu bilgisini paylaşan Simonovic, merkez olarak yakın zamanda Sjenica'nın patlayıcılardan temizlenmesi için iki proje başlatacaklarını vurguladı.