Slovenya erken seçime gidecek

LJUBLJANA

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor meclisi feshederek, erken seçim tarihini 3 Haziran olarak açıkladı.

Pahor, imzaladığı kararnameyle meclisi feshederek erken seçimin yolunu açtı. Pahor, seçim çalışmaları sırasında siyasi partilere "nefret söylemlerinden uzak, hoşgörülü bir ortam" çağrısında bulundu.

Erken seçimin yolunu, Başbakan Miro Cerar'ın geçen ayki istifası açtı.

Cerar, hükümetin de desteklediği Koper-Divaca Demiryolu Projesi'ne ilişkin eylül ayında yapılan ve halkın büyük çoğunluğunun olumlu yönde oy kullandığı referandum sonuçlarının, Yüksek Mahkemece iptal edilmesi üzerine 15 Mart'ta istifa etmişti.



Muhabir: Sanela Crnovrsanin











