Somali BAE ile askeri bağlarını koparıyor

Somali Savunma Bakanlığı, BAE tarafından maaşları ödenen ve eğitilen Somalili askerlerin bütün sorumluluğunu bundan böyle hükümetin devraldığını duyurdu.

MOGADİŞU

Somali hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan askeri anlaşmaya rağmen bundan sonra Somali ordusu içerisindeki askerlerin maaşlarını ve eğitimini kendisinin vereceğini duyurdu.

Somali Savunma Bakanı Mohamed Mursal Sheikh Abdurrahman, Somali Ulusal Haber Ajansına (SONNA) yaptığı açıklamada, Somali'de BAE'ye ait üslerde eğitilen askerlerin tüm sorumluluğunun bundan sonraki süreçte hükümet tarafından üstlenildiğini söyledi.

Abdurrahman, "Hükümet olarak General Golden Kampı'nda eğittiği Somalili askerler de dahil Somali ordusundaki tüm askerlerin maaş ödemesini biz gerçekleştirceğiz. BAE'nin eğittiği askerler ise ordu içerisindeki farklı birimlere dağıtılacak." diye konuştu.

BAE'nin Somali ordusu üzerindeki etkisi bitirilmeye çalışılıyor

Somali'de askeri üs ve uçak krizi gibi meselelerden dolayı uzun süredir devam eden tartışmaların ardından hükümetin aldığı yeni kararla BAE'nin Somali ordusu içerisindeki etkisinin bitirilmek istenildiği belirtiliyor.

Somali ve BAE, Kasım 2014'te Somalili askerlerin eğitimi ve maaşların ödenmesi dahil olmak üzere askeri iş birliği konusunda bir anlaşma imzalamıştı.

Somali hükümetinin Körfez ülkeleriyle yaşanan Katar krizinde tarafsız kalmayı tercih etmesinden bu yana Somali ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin düşük seviyede tutulduğu belirtiliyor.

Somali ordusu içerisinde BAE'nin eğittiği askerlerle ordu içerisindeki diğer askerler arasında uzun süredir çeşitli anlaşmazlıklar yüzünden karşılıklı silahlı çatışmalar yaşanıyordu.

Dubai'den gelen uçakta 9,6 milyon dolar nakit yakalanmıştı

Somali'de, pazar günü BAE'den gelen uçakta ülkeye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan 9,6 milyon dolar nakit paranın yakalandığı duyurulmuştu.

İç Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'nda Dubai'den gelen uçak içerisinde ülkeye gizlice sokulmaya çalışılan paranın Somali'de kime ya da nereye ulaştırılmak üzere getirildiğinin araştırıldığı aktarılmıştı.

İstihbarat birimlerince el konulan paranın detaylı soruşturma için Somali Merkez Bankasına nakledildiği ifade edilirken, BAE paranın Somalili askerlerin maaşlarını ödemek için gönderildiğini savunmuştu.

BAE ile yapılan proje iptal edilmişti

Somali Federal Parlamentosunda, 12 Mart'taki oylamada, özerk Somaliland ve Etiyopya yetkilileriyle Berbera Limanı'nın işletilmesine ilişkin anlaşma yapan Dubai merkezli DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması ve şirketin en kısa zamanda Somali'yi terk etmesi yönünde karar alınmıştı.

Kararda, DP World şirketinin söz konusu 3 limanın işletmesiyle ilgili yaptığı anlaşmanın anayasaya aykırı olduğu, ülkenin birliği ve bağımsızlığına karşı tehdit teşkil ettiği, bu yüzden geçersiz sayıldığı duyurulmuştu.

Muhabir: Recep Canik