Stockholm Camisi'ne yine ırkçı saldırı

STOCKHOLM

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Stockholm Camisi, bir kez daha ırkçı saldırıya maruz kaldı.

İslamofobik ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe daha da arttığına işaret edilen açıklamada, saldırı kınandı.

Cami yönetimi, ''Sorumlu politikacıların saldırıları kınamamaları, ırkçıların Müslüman mabetlerine saldırma özgürlüğüne neden olmadı mı?'' ifadelerini kullandı.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Stockholm Camisi, 2017'de 22, 2018'in başından bu yana da 3 kez ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Muhabir: Atila Altuntaş



