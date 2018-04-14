'Suriye rejimi tekrar kimyasal silah kullanırsa ABD vurmaya hazır'

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ''ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular'." dedi.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusyanın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye rejimini insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti.'' dedi.

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya'nın BMGK'de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, şöyle konuştu:

''Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.''

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD, İngiltere ve Fransa'nın alaycı bir şekilde Suriye'ye askeri müdahale kararı aldığını ifade ederek ''Rusya, Suriye'ye karşı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor. ABD eylemleriyle Suriye'de halihazırdaki yıkıcı durumu daha da kötü bir hale getiriyor.'' dedi.

İngiltere ve Fransa'nın ABD'ye katılarak ''yasa dışı'' bir askeri operasyon düzenlediğini savunan Nebenzia, ABD ve müttefiklerinin BM Sözleşmesi ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini kaydetti.

Muhabir: Betül Yürük