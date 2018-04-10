Suriye'de geçen ay 780 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de geçen ay büyük kısmı Esed rejiminin tarafından yapılan 54 katliamda 198'i çocuk, 138'i kadın toplam 783 kişi öldü.

ANKARA

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), en az 5 kişinin hayatını kaybettiği ve katliam olarak nitelediği saldırılara ilişkin Mart 2018 raporunu yayımladı.

Raporda, geçen ay Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK ve diğer taraflarca işlenen 54 katliamda 198'i çocuk, 138'i kadın toplam 783 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre, rejim güçleri Suriye'de geçen ay 39'u Doğu Guta'da olmak üzere yaptığı 40 katliamla ilk sırada yer aldı.

Ağın raporunda, Rusya'nın 4, terör örgütü YPG/PKK'nın 2 ve ülkede çatışan diğer grupların ise 8 katliam yaptığı ifade edildi.

Rejimin katliamlarında 142'si çocuk, 105'i kadın 620 sivilin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilen raporda, rejime hava desteği veren Rus güçlerinin katliamlarında ise 41'i çocuk, 14'ü kadın 78 sivilin öldüğü bildirildi.

Raporda, YPG/PKK'lı teröristlerin işlediği katliamlarda 5'i kadın 17 kişinin öldüğü bilgisine yer verilirken, Suriye'de çatışan diğer tarafların katliamlarında ise 15'i çocuk, 14'ü kadın toplam 68 sivil can verdiği kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya destek veren ülkelere baskı yapılması gerektiğine vurgu yapılan raporda, örgütün işlediği hak ihlallerine son vermesi ve örgüte sağlanan silah desteğinin son bulması istendi.

Muhabir: Adham Kako