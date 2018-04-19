Suriye'de koalisyon saldırısında sivillerin öldüğü iddia edildi

HASEKE/ANKARA
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'ın kontrolündeki cezaevini vurduğu, 11 sivilin öldüğü ileri sürüldü.
Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçakları, Haseke'nin güneydoğusundaki Ebu Hamdan köyünde DEAŞ'ın kontrolündeki cezaevini vurdu.
Saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Halihazırda DEAŞ, Haseke'de Irak sınırının bir kısmına hakim Şedadi kırsalı, Humus'un doğu kırsalı, Şam ve Kuneytra'da belli noktalarda varlığını sürdürüyor.