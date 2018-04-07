Suriye'deki sokak hayvanları için tıbbi malzeme yardımı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Suriye'deki savaşta zarar gören sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere bölgeye tıbbi malzeme gönderdi.

ANKARA - ZEHRA AYDIN TURAPOĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Suriye'deki sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Savaşta zarar gören sokak hayvanlarının tedavisinde kullanılmak üzere bölgeye tıbbi malzeme gönderildi.

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede huzurun temin edilmesi amacıyla çalışmalar her alanda sürdürülüyor.

Türkiye, Suriye'deki sokak hayvanlarını da unutmadı. Suriye'deki sokak hayvanlarının tedavilerinin yapılması için bölgeye tıbbi malzeme gönderildi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır ötesindeki birliklerin sadece insanların değil, orada bulunan sokak hayvanlarının da bakım ve tedavisini yürüttüğünü belirtti.

Bakan Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Sokak hayvanlarının tedavilerinin yürütülebilmesi için tıbbı malzeme ve ilaca ihtiyaç duyulduğu bilgisi üzerine sokak hayvanlarından sorumlu bir Bakanlık olarak hemen ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için ilgili birimlere talimat verdim. Temin ettiğimiz malzemeleri, Suriye'ye gönderilmek üzere Kilis'te bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığına teslim ettik. Hasıl olacak ilave ihtiyaçlar da Bakanlığımız birimleri tarafından karşılanmaya devam edilecek."

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, geçen yıl temmuz ayında da Suriye'deki hayvanat bahçelerinde bulunan ve savaş nedeniyle zor durumda kalan yabani hayvanları teslim almış ve bunların Türkiye'de tedavi ve rehabilitasyonunu sağlamıştı.





