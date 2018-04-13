Afganistan'ın başkenti Kabil'de Eğitim Bakanlığına ait bir hurda deposu TİKA'nın çalışmaları sonucu 22 sınıflık bir okula dönüştürüldü.

KABİL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de Eğitim Bakanlığına bağlı bir hurda deposunu 22 sınıflık bir okula dönüştürdü.

Bakanlığa bağlı hurda deposu tadilat ve tefrişatı tamamlanarak 22 sınıflık bir eğitim yuvasına çevrildi. Yaklaşık bin 500 öğrenci kapasiteli ve beş binadan oluşan Kız Meslek Okulunun açılışı yapıldı.

Törene Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, Eğitim Bakanı Mirveyis Belhi, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Eğitim Müşaviri Atakan Doğan, TİKA Kabil Ofisi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah, Türkiye'ye her alanda ve özellikle Afganistan'da eğitimin yaygınlaştırılması için yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Eğitimin ne anlama geldiğini anlamayan terör örgütlerinin okulları yaktığını dile getiren Abdullah, ''Bizler ise terör örgütlerinin ateşe verdiği bu okulları yeniden imar etme çabasını veriyoruz.'' dedi.

Afganistan'da kadınların eğitim almasına yönelik hala olumsuz zihniyetin bulunduğunu vurgulayan Abdullah, kuşkusuz, kadınların varlığı olmadan bir ülkenin gelişmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Eğitim Bakanı Belhi de Afganistan'da mesleki eğitimi alanında birçok eksikliklerin bulunduğunu ve hükümetin bunları gidermek için çabaladığını söyledi.

TİKA'nın, depoyu 22 sınıflık Kız Meslek Okuluna çevirerek tadilat ve tefrişatını yaptırmasının özellikle genç kızların eğitimine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Belhi, bu okulun daha önce hurdalık olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Afganistan'a yardımları devam edecek

Büyükelçi Ertuğrul da Türkiye ile Afganistan'ın çok eskilere dayanan bir dostluk ve kardeşlik bağının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Afganistan'a başta eğitim olmak üzere birçok sektörde yardımda bulunduğunu dile getiren Ertuğrul, Türkiye'nin özellikle eğitim ve yükseköğretimde Afganistan'a olan desteğini sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

Tören, başka bir okulda eğitimlerine devam eden ancak okulun tadilatının tamamlanmasıyla yeni binalarına taşınan kız öğrencilere eğitim-öğretim yılının son bulması dolayısıyla diplomalarının verilmesiyle son buldu.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat