Türk milletvekillerinden Kenya Parlamentosuna ziyaret

NAİROBİ

TBMM Parlamenterler Futbol Takımı, Kenya Meclis Futbol Takımı ile bugün yaptıkları dostluk maçı sonrasında Kenya Parlamentosuna resmi ziyarette bulundu.

Pazar gününden bu yana Kenya'da bulunan TBMM Parlamenterler Futbol Takımı'nda yer alan 20 milletvekili, başkent Nairobi'deki Kenya Parlamentosuna yaptıkları ziyarette ana oturuma katılarak burada Kenya Meclis Başkanınca tek tek isimleri okunarak selamlandı.

Türk milletvekilleri oturumun ardından Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan ve beraberindeki diğer milletvekilleri ile özel bir toplantı gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı toplantıya TBMM Parlamenterler Spor Kulubü Başkan Yardımcısı olarak heyetin başında yer alan eski AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Zekeriya Aslan, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan ile çok sayıda Kenyalı milletvekili eşlik etti.

Türkiye FETÖ okullarının kapatılmasını talep etti

Aslan, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye'de gerçekleştiren darbe girişimi hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

FETÖ'nün bütün ülkelerde ciddi tehdit oluşturduğunu anlatan Aslan, "Öyle bir örgüt ki sinsice devletin içine damarlarına giriyor, vakti zamanı geldiğinde kendi emellerine ulaşmak için bu tür girişimlerde bulunuyor." dedi.

"Umuyoruz ki FETÖ en kısa zamanda Kenya'dan çıkarılır"

Aslan, Kenya'daki FETÖ okullarının kapatılmasını ve bu konuda Türkiye'ye destek olunmasını isteyerek, "Bize göre terör mensubu yetiştiren bu okulların ciddiyetle ele alınmasını istiyoruz. Kenya'daki dostlarımızın bu alanda bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Tahmin ediyor ve umuyoruz ki FETÖ en kısa zamanda Kenya'dan çıkarılır." diye konuştu.

Darbe girişimi olduğunda Türkiye'yi ilk arayan liderler arasında Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın olduğunu hatırlatan Aslan, Kenya hükümetinin desteğinden memnun olduklarını bunu daha da sağlamlaştırmak istediklerini kaydetti.

"Türkiye'nin endişelerini anlayışla karşılıyoruz"

Kenya-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı Milletvekili Adan Keynan da toplantıda yaptığı konuşmada, Kenya'nın terörle mücadele noktasında Türkiye ile aynı ortak vizyonu paylaştığını dile getirdi.

Keynan, "Türkiye'nin endişelerini dinledik ve anlayışla karşılıyoruz. Bize düşen şu aşamada bu endişeleri istihbarat ve güvenlik birimlerimizle paylaşmak, umuyorum ki Kenya hükümeti sonrasında konuyla alakalı net bir karar verecek." dedi.

Keynan, 1998'den beri yüzlerce kişinin teröre kurban edildiği Kenya'nın terör alanında başka ülkelerle iş birliğine yakın duracak ilk ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Türkiye'den öğrenecek çok şeyimiz var

Keynan, Dostluk grubu olarak iki halkın her iki ülkenin dinamiklerini daha iyi anlaması için faydalı şeyler yapılabileceğini ifade ederek, "Dünya değişiyor bu günlerde ihtiyaç duyulan en önemli şey ekonomi diplomasisi o nedenle Kenya ve Türkiye bu alanda birlikte çok şeyler yapabilir." ifadelerini kullandı.

Kenya'nın Türkiye'den öğrenecek çok şeyi olduğunu dile getiren Keynan, Somali'de hükümetin 1991 yılında çöküşünün ardından yaşanan zorlukların atlatılmasında Türkiye'nin büyük rolü olduğuna dikkati çekti.

Muhabir: Recep Canik