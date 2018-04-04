Türkiye-Sırbistan ticaretinde hedef 2 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim 2017'de Sırbistan'a yaptığı iki günlük ziyaretin ve bu ziyaret kapsamında imzalanan anlaşmaların ikili ekonomik ilişkilerdeki olumlu yansımaları sürüyor.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç (solda), Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt (sağda)

BELGRAD - Bojana Stojanovic/Talha Öztürk/Lejla Bıogradlıja

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt, ziyaret kapsamında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması doğrultusunda gelecek dönemde Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ilişkilerin nasıl bir yol izleyeceğini değerlendirdi.

Büyükelçi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinin olumlu etkilerinin sürdüğünü belirterek, iki ülkenin ticaret hacminde hedeflenen 2 milyar dolarlık rakama ulaşmak için Türk firmalarının Sırbistan'da yatırım yapmasının son derece önemli olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ı tercih eden Türk yatırımcıların büyük avantaj yakaladıklarını ifade eden Bilgiç, "Sırbistan ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması, Türk yatırımcılara önemli olanaklar sağlıyor. Zira AB, Türk ihracatı için ilk sıradaki pazarlardan birisi." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Sırbistan'ın Rusya ile de Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığını anımsatarak, burada yatırım yapan Türk firmalarının hem AB hem de Rusya pazarlarına kolaylıkla erişim sağlayabileceğine dikkati çekti.

"2 milyar dolar gerçekçi bir hedef"

Sırbistan ile Türkiye arasındaki siyasi ilişkilerin üst düzeyde olduğunu aktaran Bilgiç, "Ticaret hacminin 2 milyar dolara yükselmesi hayal değil, oldukça gerçekçi bir hedef. Geçen yıl Sırbistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 1,1 milyar dolara ulaştı. Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle bu rakam artacaktır." dedi.

Bilgiç, Sırbistan ile Türkiye arasında ilk kez 2010'da Serbest Ticaret Anlaşması imzalandığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanan yenilenmiş anlaşmaya ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak tarımın da eklendiğini ifade etti.

Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi öngörülen Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'nin hem Türkiye ile hem de bölgesel ilişkilerde önemli rol oynayacağının altını çizen Bilgiç, "Otoyol projesi sayesinde Bosna Hersek'in Tuzla ve Bijeljina şehirleri Belgrad ile bağlanacak. Bölgenin istikrar ve ekonomik gelişimi büyük ölçüde ivme kazanacak." dedi.

Bilgiç, Türkiye'nin bölge istikrarına büyük önem verdiğini vurgulayarak, bölgesel barışın sağlanmasında ise ekonominin kilit rol oynadığını söyledi.

"Sırbistan, doğu ve batıya açılan kapıdır"

Sırbistan'da 2015 yılından beri 32 şubesiyle faaliyet gösteren Halkbank'ın Sırbistan Genel Müdürü Bozkurt da 2 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmada Halkbank aracılığıyla hayata geçirilecek projelerin önemli olduğunu belirterek, "Amacımız hem Türkiye ile Sırbistan arasında köprü olmak, hem de bölge ve AB pazarlarına erişimi kolaylaştırmak. Sırbistan, doğuya ve batıya açılan kapıdır. Türkiye ve Sırbistan'daki şubelerimizle Avrupa ve Asya kıtalarına ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Bozkurt, Halkbank'ın Sırbistan'da tarım alanınında da çalışmalar yürütmek istediğini kaydederek, "Halkbank, iki kez tarım forumuna da katıldı. Bu tarz projelerde daha sık yer almak istiyoruz. Çünkü adımızdan da anlaşılacağı üzere işimiz halkla." ifadelerini kullandı.