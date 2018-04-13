Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami girişini ateşe verdi

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığı bildirildi.

NABLUS

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde bir caminin Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldığı bildirildi.

Yahudi yerleşim birimlerine karşı mücadele eden Filistinli aktivistlerden Yusuf Deyriyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin sabah erken saatlerde Nablus'un güneyindeki Akraba beldesine baskın düzenleyerek Şeyh Seade Camisi'nin girişini ateşe verdiğini söyledi.

Yerleşimcilerin caminin duvarına da İbranice ırkçı sloganlar yazdığını belirten Deyriyye, çevredeki halkın dikkati ve anında müdahalesiyle caminin tamamen yanmasının engellendiğini aktardı.

Nablus'un çevresindeki yasa dışı 39 Yahudi yerleşim biriminde yaklaşık 40 bin yerleşimci yaşıyor. Yahudi yerleşimciler zaman zaman Filistinlilere yönelik çeşitli saldırılar gerçekleştiriyor.

Muhabirler: Qays Abu Samra, Ali Semerci