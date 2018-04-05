YouTube saldırısına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

YouTube'un ana merkezinde dün rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaralayıp daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtilen kadınla ilgili olaydan bir gece öncesine ait detaylar ortaya çıktı.

NEW YORK

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un ana merkezinde dün rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaralayıp daha sonra aynı silahla intihar ettiği belirtilen kadınla ilgili olaydan bir gece öncesine ait detaylar ortaya çıktı.

YouTube ana merkezinde silahlı saldırı

San Bruno Polis Departmanından yapılan açıklamada, şüpheli olarak tanımlanan Nasim Najafi Aghdam'ın önce rastgele ateş ederek 3 kişiyi yaraladığı, daha sonra aynı silahla intihar ettiğinin belirlendiği bildirildi.

Mountain View Polis Departmanından yapılan açıklamada ise saldırıdan önceki gece YouTube ana merkezine 30 mil (48 kilometre) uzaklıkta bir otoparkta Aghdam'ın aracının tespit edildiği aktarıldı.

Kayıp listesinde olduğu için polis memurlarının araca giderek Aghdam'la konuştuğu ifade edilen açıklamada, konuşma süresince Nasim Najafi Aghdam'ın "sakin" olduğu ve memurların sorularına karşı yardımcı bir tavır takındığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, polis memurlarıyla 20 dakika süren konuşması esnasında Aghdam'ın YouTube'dan bahsetmediği, kendisine veya başka insanlara karşı zarar verme düşüncesi içinde olmadığının da anlaşıldığı aktarıldı.

Babası ve erkek kardeşinin polisi uyardığı iddiası

Ayrıca açıklamada, babası ve erkek kardeşinin Aghdam'ın şiddete başvurabileceğine dair polise açık bir uyarıda bulunmadığı öne sürüldü.

Aghdam'ın saldırıdan önceki gece polis memurlarıyla konuşmasının ardından polisin babasını telefonla aradığı bilgisi verilen açıklamada, babanın "endişeli davranmadığı" ifade edildi.

Telefon konuşmasından 1 saat sonra babanın tekrar polisi aradığına yer verilen açıklamada, bu kez babanın, son zamanlarda YouTube'dan kaldırılan videoları hakkında kızının üzgün olduğu bilgisini polisle paylaştığı duyuruldu.

Muhabir: Övünç Kutlu