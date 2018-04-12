Yunanistan'da savaş uçağı düştü

ATİNA/ANKARA

Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi savaş uçağının, Eğriboz (Eyvia) Yarımadası’nın doğusundaki İskiri (Skyros) Adası yakınlarında düştüğü bildirildi.

Yunan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, uçağın yerel saatle 12.15 sıralarında adanın kuzeydoğusu açıklarında düştüğü belirtildi.

Yunan basını, uçağın iniş yaptığı sırada düştüğünü yazdı.

Pilot hayatını kaybetti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, twitter hesabından paylaştığı mesajında, uçağın pilotunun hayatını kaybettiğini belirterek, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Yunan basını, kazanın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları yapan ekiplerin düşen uçağın enkazına ulaştığını duyurdu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bazı internet sitelerinde yer alan, İskiri (Skyros) Adası'nın 4 mil yakınlarında düşen Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Mirage-2000 savaş uçağının, Türk savaş uçaklarıyla yaptığı it dalaşının ardından düştüğü iddialarının gerçek olmadığı belirlendi.

Söz konusu iddialar güvenlik kaynaklarınca yalanlanırken Yunan jetinin düştüğü sırada bölgede Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait bir uçağın bulunmadığı kaydedildi.

Muhabir: Mehmet Hatipoğlu - Sarp Özer