Almanya Kupası'nda Eintracht Frankfurt finalde

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finale yükseldi.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 19.04.2018

Almanya Kupası'nda Eintracht Frankfurt finalde

BERLİN

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 1-0 yenerek finalde Bayern Münih'in rakibi oldu

Veltins Arena'da oynanan karşılaşmada Eintracht Frankfurt'un tek golünü 75. dakikada Luka Jovic attı.

Frankfurt ekibi böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i 6-2 mağlup eden Bayern Münih'in ardından adını finale yazdırdı.

Almanya Kupası'nda Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasındaki final karşılaşması 19 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Muhabir: Erbil Başay

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