Arjantin'de birinci Crutchlow

ANKARA

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun ikinci ayağı, Arjantin'in Termas de Rio Hondo şehriyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 24 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yağmur nedeniyle startı geciken yarışa 10. sıradan başlayan LCR Honda Castrol takımından Cal Crutchlow, 40.36.342'lik derecesiyle kariyerinin 3. MotoGP zaferine ulaştı.

Crutchlow'dan 0.2 saniye sonra finişe gelen Monster Yamaha Tech 3'ten Johann Zarco 2'nci, liderin 2.5 saniye arkasındaki Suzuki Ecstar'dan Alex Rins ise 3. oldu.

6. sırayı alan Ducati takımından Andrea Dovizioso, şampiyona liderliğini Crutchlow'a kaptırdı.

Repsol Honda'dan Marc Marquez, bitime 4 tur kala Movistar Yamaha'dan Valentino Rossi ile girdiği 6'ncılık mücadelesinde, rakibini dokunarak geçtiği için ceza aldı. Son şampiyon Marquez, süresine 30 saniye eklenmesiyle yarışı 18. sırada bitirebildi.

Sezonun üçüncü yarışı ABD Grand Prix'si, 22 Nisan'da koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Cal Crutchlow (Büyük Britanya): 38 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 35

3. Johann Zarco (Fransa): 28

4. Maverick Vinales (İspanya): 21

5. Marc Marquez (İspanya): 20

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer