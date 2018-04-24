İtalya'da Igor Tudor iddiası

İtalya basını, Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor ile Udinese arasında görüşmelere başlandığını öne sürdü.

ANKARA

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese, İtalyan teknik direktör Massimo Oddo ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle 41 yaşındaki İtalyan teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.

İtalya basınında yer alan haberlere göre, ligde çıktığı son 11 maçı da kaybeden Udinese, Galatasaray'ın eski Hırvat teknik direktörü Igor Tudor ile görüşmelere başladı.

Ligde üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından küme düşme potasına gelen Udinese, 33 puanla 15. sırada bulunuyor.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu