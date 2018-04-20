Sezon sonunda görevini bırakacağını açıklayan Arsenal teknik direktörü Wenger, geride bıraktığı 22 yılda biri namağlup olmak üzere 3 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

İSTANBUL - Yunus Kaymaz

Fransız teknik adam Arsene Wenger, son yıllarda eleştirilerin odağında yer alsa da başkent temsilcisini taşıdığı seviye, kupa zaferleri ve oyun felsefesiyle ada futbolunda derin izler bıraktı.

"Buraya gelmemdeki temel sebep İngiliz futbolunu sevmem. Arsenal Kulübünün ruhu ve potansiyelini seviyorum." diyerek 1 Ekim 1996 yılında Kuzey Londra ekibindeki görevine başlayan Wenger, 22 yılda çıktığı bin 228 maçta 704 galibiyet alırken, yüzde 57.3'lük kazanma oranını yakaladı.

Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Thierry Henry gibi efsane futbolcularının yer aldığı kadrosuyla Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a rağmen ilk şampiyonluk turunu 1997-1998 sezonunda atan 68 yaşındaki Wenger, Premier Lig'i kazanan ilk yabancı çalıştırıcı unvanını aldı.

2001-02 sezonunda Liverpool'un 7 puan önünde şampiyonluk ipini göğüsleyen Wenger yönetimindeki Arsenal, 2003-04 sezonunda şampiyonluğa namağlup ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

Federasyon Kupası'nı en çok kazanan isim

Wenger, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen İngiltere Federasyon Kupası'nı 7 kez kazanarak bu alanda rekor kırdı.

Arsenal'de 2005 yılına kadar 4 kez Federasyon Kupası'nı müzesine götürerek taraftarlarını mutlu etmeyi başaran deneyimli teknik adam, 9 yıl sürecek kupasız bir döneme girdi. Özlemini 2014 yılında yine Federasyon Kupası ile gideren başkent temsilcisi, bu kupada 7 kez mutlu sona ulaştı.

"Devler Ligi"nin vazgeçilmezi

Göreve geldiği sezon Arsenal ile UEFA Kupası'nda mücadele eden Arsene Wenger, 17'si üst üste olmak üzere toplam 19 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bilet alarak takımını turnuvanın vazgeçilmezlerinden biri yaptı.

Fransız teknik adamın yönetimindeki Arsenal, uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ederek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

"Devler Ligi"ne 7 yıldır son 16 turunda veda eden Londra ekibi, 2005-06 sezonunda finale kadar yükseldi. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan ve 1-0 öne geçtiği final maçında son 15 dakikada yediği gollerle Barcelona'ya 2-1 yenilen Arsenal, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kaçırdı.