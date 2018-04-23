Roma 34 yıl sonra rövanş peşinde

Tarihinde oynadığı tek Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybeden Roma, rakibiyle 34 yıl sonra bu kez yarı finalde karşılaşacak.

ANKARA - DOĞA KIRMIZIOĞLU

Tarihinde oynadığı tek Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a kaybeden Roma, bu kez yarı finalde karşılaşacağı rakibini eleyerek rövanşı almak istiyor.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinin ilk ayağında İngiltere ekibi Liverpool, İtalyan kulübü Roma'yı yarın TSİ 21.45'te Anfield Stadı'nda konuk edecek. 2 Mayıs'taki rövanş maçına ise Roma ev sahipliği yapacak.

Şampiyona tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Liverpool, 10 yıl aradan sonra yeniden turnuvada yarı final maçına çıkacak. Organizasyon tarihinde 5 kez kupaya uzanan kırmızı-beyazlılar, yarı finalde ise 10'uncu kez boy gösterecek.

Roma ise tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turunda mücadele edecek. Organizasyonda sadece 1984 yılında finale kalabilen İtalya temsilcisi, Liverpool'u eleyerek kupa kazanma hayalini sürdürmeye çalışacak.

Roma rövanş için sahaya çıkacak

Avrupa arenasında iki takım arasında daha önce 5 karşılaşma yapıldı. Bu maçların ikisi beraberlikle sonuçlanırken, ikisini Liverpool, birini ise Roma kazandı. Bu maçlarda Liverpool 5, Roma ise 2 gole imza attı.

İki takım arasındaki en önemli karşılaşma ise 1984 yılında oynandı. Organizasyonun o zamanki adı Avrupa Kupası finalinde Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşan iki takım arasındaki mücadelenin normal süresi, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda gol olmayan mücadeleyi Liverpool, penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak kupayı müzesine götürdü. Roma ise Şampiyonlar Ligi'nde finale kalma başarısını bir daha tekrarlayamadı.

Roma Cengiz Ünder'e güveniyor

Roma'nın sezon başında Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Cengiz Ünder, her geçen gün yükselen performansıyla takımının en önemli gol silahları arasında yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Roma'da fazla süre alamamasına rağmen ikinci yarıda büyük çıkışa geçen milli futbolcu, bu sezon takımına tüm kulvarlarda 7 gol ve 2 asistle katkı verdi.

Takımının son 16 turunda Shakhtar Donetsk'i elediği maçlarda bir kez ağları sarsan 20 yaşındaki Cengiz, Barcelona karşısındaki çeyrek final rövanşında ise yaptığı asistle göz doldurdu.

Roma'nın en önemli gol silahı konumunda ise Bosna Hersekli santrafor Edin Dzeko bulunuyor. Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçta 6 gol ve 3 asist üreten 32 yaşındaki oyuncu, ligde ise 14 kez ağları sarsarak takımının en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.

Salah eski takımına karşı oynayacak

Sezon başında 42 milyon avro bonservisi bedeli karşılığında Roma'dan transfer edilen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah ise Liverpool'un en önemli kozu olarak öne çıkıyor.

Bu sezon Premier Lig'de attığı 31 golle Liverpool'u sırtlayan ve "altın ayakkabı" ödülünün favori adayları arasında yer alan kanat oyuncusu, eski takımına karşı mücadele etmenin heyecanını yaşayacak.