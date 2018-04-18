Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde

İSTANBUL
Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Chambly'yi 2-0 yenen Les Herbiers finale yükseldi.
Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Les Herbiers, Chambly'yi ağırladı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Florian David, 80. dakikasında ise Ambroise Gboho'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Les Herbiers, Fransa Kupası'nda ilk finalist oldu.
Les Herbiers'nin finaldeki rakibi, Caen ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek.
Muhabir: Mutlu Demirtaştan