Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde

Üçüncü lig takımlarının karşılaştığı maçta Chambly'yi 2-0 yenen Les Herbiers, Fransa Kupası'nda finale yükseldi.

anasayfa > spor, futbol, dünyadan spor 18.04.2018

Üçüncü lig takımı Les Herbiers kupada finalde

İSTANBUL

Fransa Kupası'nda üçüncü lig takımlarının karşılaştığı mücadelede Chambly'yi 2-0 yenen Les Herbiers finale yükseldi.

Nantes şehrindeki Beaujoire Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasında Les Herbiers, Chambly'yi ağırladı.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Florian David, 80. dakikasında ise Ambroise Gboho'nun attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılan Les Herbiers, Fransa Kupası'nda ilk finalist oldu.

Les Herbiers'nin finaldeki rakibi, Caen ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan


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