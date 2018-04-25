EKPSS temel soru kitapçıkları yayımlandı

ANKARA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 22 Nisan'da uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) ait temel soru kitapçıkları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018-EKPSS'de adaylara yöneltilen soru sayısının yüzde 10'una karşılık gelen Temel Soru Kitapçıkları ile Yanıt Anahtarları "osym.gov.tr" web sayfasında adayların dikkatine sunuldu.
Öte yandan, sınav sorularının tamamı, adayların inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sorulara ulaşabilecek.
Muhabir: Selma Kasap