Kamu Başdenetçisi Malkoç çocukları kabul etti

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Çocuklardan gelen şikayetlere bakan kamu denetçimiz var. Çocukların da şikayeti olursa onları da inceleyelim." dedi.

ANKARA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun her toplumda insanların kolaylıkla gelebilecekleri, güler yüzlü bir kurum olduğuna işaret ederek, "Çocuklardan gelen şikayetlere bakan kamu denetçimiz var. Çocukların da şikayeti olursa onları da inceleyelim." dedi.

Malkoç, 40. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Programı kapsamında Türkiye'ye misafir olarak gelen çocukları makamında kabul etti.

Çocukları selamlayan Malkoç, koltuğunu bir süreliğine Kosova'dan gelen Dilara Tabaku'ya devretti.

Malkoç, çocukları Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın uzun zamandır kutlandığını anlatan Malkoç, "Dünyanın birçok yerinde kavga, savaş var. Evler yıkılıyor, anneler, babalar ölüyor, çocuklar öksüz, yetim kalıyor. Bugünkü devleti yöneten büyükleriniz dünyayı iyi yönetemiyor. Dolayısıyla siz büyüyeceksiniz, iyi insan olacaksınız, bugünkülerden daha iyi yöneteceksiniz. Hem kendi ülkenize hem de dünyaya huzur ve refah getireceksiniz." diye konuştu.

Malkoç'un koltuğunu devrettiği Dilara Tabaku ise konuşmasına "Merhaba dünya çocukları." diyerek başladı.

Türkiye'de ombudsmanlık kurumuna değinen Tabaku, bu kuruma çocukların da başvurabileceğini belirtti. Tabaku, "Çocuklar, bir yere park yapılmasını istiyor ancak bu yapılmıyorsa, mahkemeden önce ombudsmana başvurabilirler. Ombudsmanlık sizin ücretsiz avukatınızdır." diye konuştu.

Malkoç da Tabaku'nun bu sözleri üzerine, "Biz bu kadar anlatıyoruz, Türkiye'de birçok insan bu kadar bilmiyor. Tebrik ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Siz yönetici olduğunuzda dünyada savaş kalmayacak"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, daha sonra heyetteki diğer çocuklarla bir araya geldi.

Malkoç, buradaki konuşmasında da dünyanın her yerinde sıkıntıların bulunduğuna işaret ederek bundan en çok çocuklar ve kadınların etkilendiğini vurguladı. Özellikle çatışma ve savaş olan bölgelerde evlerin yıkıldığını, çocukların evlerin yok olduğunu, çocukların annelerinin ve babalarının öldüğünü dile getiren Malkoç, "Bunlar bizi üzüyor, yüreğimizi yaralıyor. Filistin'de, Afganistan'da Afrika'da, Irak'ta, Suriye'de çocuklar ölüyor. Bu olaylara baktığımızda, dünyayı yönetenlerin, iyi yönetemediklerini anlıyoruz." dedi.

Çocukların okuyup çeşitli mesleklere sahip olacağını ifade eden Malkoç, "Ülkenizi yönetirken bugünkü kötü yöneticilerden ders alacaksınız. Çocuklarınıza, kendi ülkelerinizde yönetici olduğunuzda daha iyi imkanlar sağlayacaksınız. Dünyayı bugün yönetenlerin beceriksizliğini görüp siz dünyayı daha iyi yöneteceksiniz. Siz yönetici olduğunuzda dünyada savaş kalmayacak, çocukların annesi babası ölmeyecek, evleri yıkılmayacak ve çocuklar mağdur olmayacak." ifadelerini kullandı.

Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu, her toplumda insanların kolay geleceği, güler yüzlü bir kurum ve devletle insanlar arasında sıkıntılarda insanların avukatlığını yapıyor. Çocuklardan gelen şikayetlere bakan kamu denetçimiz var. Çocukların da şikayeti olursa onları da inceleyelim." diye konuştu.

Çocuklar, program sırasında Türkçe şarkı söyleyip şiirler okudu.

Malkoç, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Muhabir: Selma Kasap