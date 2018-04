Sınavla öğrenci alacak liseler belli oldu

ANKARA

MEB, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak okulları ve kontenjanları açıkladı.

Okulların listesi için tıklayın

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında 8'inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin katılacağı sınava ilişkin, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı.

Merkezi sınav, isteğe bağlı olacak ve sınava katılmak isteyenler, başvurularını yarından itibaren 18 Nisan'a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Açık öğretim ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri, Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında e-Okul Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak, denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya konsoloslukları üzerinden yapacak.

Merkezi sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler, elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrencinin herhangi bir sorun ya da zorlukla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerindeki bilgilerinin güncel olması gerekecek.

Merkezi sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. 2 Haziran 2018'de yapılacak sınav, aynı gün iki bölüm halinde uygulanacak ve çoktan seçmeli 90 soru sorulacak.

İki bölüm arasında verilen süre, öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi ve dinlenmesi için kullanılacak. Bu sürede öğrenciler, okullarından ayrılamayacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 22 Mayıs 2018'den itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından renkli olarak alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Öğrenciler, en geç 09.00'da binada hazır bulunacak

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler, en geç saat 09.00'da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunacak.

Öğrenciler, sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracak.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak.

Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler, 2018 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak.

Sonuçlar, 22 Haziran'da açıklanacak

Öte yandan, kılavuza göre, 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 22 Haziran'da açıklanacak.

İki bölümden oluşacak sınavın birinci bölümü 09.30'da, ikinci bölümü ise 11.30'da başlayacak. Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika sürecek; ikinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve 60 dakika sürecek.

Sözel bölümde, 8'inci sınıf Türkçe dersinden 20, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, yabancı dil derslerinden 10'ar olmak üzere 50 soru; sayısal bölümde ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20'şer olmak üzere 40 soru yöneltilecek. Ağırlıklı Standart Puan hesaplanırken, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin ağırlık katsayısı 4, diğer derslerin ise 1 olarak belirlendi.

Her sorunun 4 seçeneği olacak. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevap olarak işaretlenecek.

Merkezi sınavda sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Okul müdürlükleri, öğrencinin sınav başvurusunu elektronik ortamda onaylayacak, başvurunun bir çıktısını veliye inceletip imzalatacak ve mühürleyerek öğrenci velisine teslim edecek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza edecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç, gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecekler. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere verilecek ek süre her bölüm için ayrı ayrı uygulanacak.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların "www.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde elektronik olarak yapılabilecek.

Öte yandan, 8'inci sınıf öğrencilerinin 2 Haziran'da isteğe bağlı gireceği merkezi sınavla öğrenci alacak, fen, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarını kapsayan Türkiye genelindeki okullar ve kontenjanları da açıklandı.

Buna göre, İstanbul 225, Ankara 82, İzmir 62 olmak üzere Türkiye genelinde toplam bin 369 orta öğretim kurumu merkezi sınavla öğrenci alacak.

Muhabir: Selma Kasap-Ahmet Sertan Usul