Yeni üniversitelere 'yeni bölgesel misyonlar' verilecek

ANKARA

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), bölünme sonrası yeni kurulacak üniversitelere, bulunduğu ilde yeni bölgesel misyonlar verilecek.

YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre, TBMM'ye sunulan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı ile ikisi vakıf olmak üzere 15 üniversite kuruluyor; İstanbul, Gazi, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin bazı bölümleri, yeni kurulacak üniversitelere bağlanıyor.

Üniversitelerin kontenjanlarının çok fazla olması, meslek yüksekokullarının üniversiteyi kendi misyonundan uzaklaştıracak şekilde çoğalması üniversitelerin bölünmesini gerektirdi.

Bölünme sonrası yeni kurulacak üniversitelere o ilde yeni bölgesel misyonlar verilecek. Bölünme sonrası yeni kurulan üniversiteye geçen öğrenci, önceki bölünmelerde olduğu gibi daha önce girdiği üniversitenin diplomasını alabilecek. Örneğin, Gazi Üniversitesinde öğrenim gören bir öğrenci, yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesinde eğitim görse bile Gazi Üniversitesinin diplomasını alabilecek.

Öte yandan, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yeni kurulan üniversiteler arasında "en büyük ve en güçlüsü" olacak. Bu üniversitenin kuruluş misyonu "Orta Doğu'ya hitap etmek" olarak belirlendi.