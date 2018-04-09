135 milyar liralık teşvik alacak projeler belli oldu

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenecek 135 milyar lira tutarındaki 23 projeyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 binden fazla kişiye dolaylı istihdam yaratılacak.

anasayfa > ekonomi, günün başlıkları 09.04.2018

135 milyar liralık teşvik alacak projeler belli oldu

ANKARA

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanacak 19 firmaya ait 23 proje belli oldu.

Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sistem kapsamında desteklenecek yatırımların toplam tutarı 135 milyar lirayı buluyor.

BMC'nin 4, SASA'nın 2 projesinin destekleneceği sistem kapsamında 23 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenecek. Alvi Medica, Assan, Atayurt, CFS, Dow Aksa, Ekore, Ersan, İpek Mobilya, Most Makine, Siirt Bakır, Metcap Enerji, TUSAŞ, Oyak Renault, Yıldız Metalurji, Vestel, Sütaş ve Tosyalı'nın yatırımları teşviklerden yararlandırılacak.

Yatırım teşviklerinden yararlandırılacak en büyük yatırıma, elektrikli araç enerji depolama sistemlerine yönelik 28 milyar 396 milyon liralık projeyle Vestel imza atacak.

Stratejik nitelikleri ve teknolojik özellikleri dolayısıyla desteklenecek yenilenebilir enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, karbon elyaf ve kompozit malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, raylı sistem araçları, savunma sanayisi teknolojileri, motorlu taşıtlar-elektronik, tarım teknolojileri yatırımları projeleriyle yaklaşık 35 bin kişiye doğrudan, 134 bin kişiye dolaylı istihdam yaratılması bekleniyor.

Söz konusu yatırım projelerine konu ürünlerle cari açık üzerinde yıllık 19 milyar dolarlık olumlu etki yaratılması öngörülüyor.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası, 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği, sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.

Sistem kapsamında geçen yıl desteklenen Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi de dahil edildiğinde teşviklerden yararlanacak toplam proje sayısı 24, yatırım tutarı ise 137,4 milyar lira oldu.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle desteklenecek projeler, yatırım yerleri, yatırım tutarları ve istihdama katkıları şöyle:

Firma AdıYatırım Konusu Yatırım YeriYatırım Tutarı
(Milyon TL)		İlave İstihdamDolaylı İstihdamSektör
Alvi medicaMuhtelif Kateter, İlaçlı Stent ve Kalp Kapakçığı üretimiİstanbul1.526 4.000 14.000 Tıbbi Cihaz
AssanDirekt Soğutmalı Slab Döküm ve Sıcak Haddeleme Yöntemi ile Alüminyum Yassı Mamul ÜretimiSakarya3.071 640 2.560 Ana Metal Sanayi
AtayurtIngot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimiMalatya1.379 1.590 5.565 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
BMCSavunma Sanayi (Tekerlekli Muhtelif Zırhlı Araçlar)Sakarya429 575 2.300 Savunma Sanayi
BMCSavunma Sanayi (Paletli Zırhlı Araçlar, Lazer Silahı, İnsansız Zırhlı Araç vb.)Sakarya456 575 2.300 Savunma Sanayi
BMCRaylı Sistem Araçları ( Hızlı Tren, Metro, Bölgesel Tren vb)Sakarya495 575 2.300 Ulaştırma Teknolojileri
BMCDizel Motor ( Çeşitli Güçlerde Dizel Motor Üretimi)Sakarya507 575 2.300 Savunma Sanayi
CFSPolipropilen üretimiAdana4.110 1.000 4.000 Petrokimya
Dow AksaKarbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimi ve geliştirilmesiYalova1.864 434 1.736 Karbon Elyaf ve Kompozit Malzeme
EkoreIngot ve Hücre Üretimi ile Entegre Güneş Paneli üretimiNiğde2.200 1.250 4.375 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
ErsanHam Petrol İşleme RafinerisiKahramanmaraş3.120 600 2.700 Rafineri
SASAPTA – MEG Üretim TesisiAdana veya Hatay28.050 5.000 20.000 Petrokimya
SASAPetrokimya Üretim Tesisi (Polimer/Çips)Adana998 1.207 4.828 Petrokimya
İpek MobilyaÇinko külçeKayseri1.101 1.020 4.590 Entegre Metal Üretimi
Most MakineMuhtelif Sektörler İçin Çelikten Mamul Nihai Ürünlerİzmir1.532 800 3.200 Savunma Sanayi
Siirt Bakırİzabe ve Elektroliz Bakır ÜretimiSiirt2.050 1.000 4.500 Entegre Metal Üretimi
Metcap EnerjiPolietilen ve polipropilen üretimiEdirne15.320 1.150 4.600 Petrokimya
TUSAŞMilli Muharip Uçak Ön TasarımıAnkara4.817 3.200 11.200 Savunma Sanayi/ Havacılık Sanayi
Oyak RenaultHibrit Motor ÜretimiBursa493 110 440 Yeni Nesil Motor
Yıldız MetalurjiÇinko üretimiKırıkkale4.440 1.480 6.660 Entegre Metal Üretimi
VestelNikel/Nikel Sülfat ve Kobalt/Kobalt Sülfat ile Elektrikli Araç Enerji Depolama Sistemleri (Batarya) 28.396 6.240 24.960 Elektrikli Batarya
SütaşEntegre Teknik Büyükbaş Hayvancılık Bingöl647 1.090 4.905 Entegre Teknik Hayvancılık
TosyalıEntegre Madencilik YatırımıOsmaniye28.000 Entegre Madencilik
Toplam135.000 34.111 134.019

Muhabir: Göksel Yıldırım, Dilara Zengin

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