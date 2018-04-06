AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 4,6 milyar dolar oldu.

İSTANBUL

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 4,6 milyar dolar oldu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Nisan Çarşamba günü açıklanacak Şubat 2018 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması 4,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentisi 4,1-5,8 milyar dolar aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 51,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığına yönelik tahminleri arasında en yüksek beklenti 56,1 milyar dolar, en düşük beklenti ise 48 milyar dolar oldu.

Cari işlemler açığı, ocakta 7 milyar 96 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı da 51 milyar 571 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.