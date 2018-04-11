Ağbal'dan internette kazanç elde eden fenomenlere ilişkin açıklama

İSTANBUL

İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bugün, internette kazanç elde eden fenomenlerin vergi vermesi gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamada, kim olursa olsun vergi kanunlarına göre kazanç sayılan bir faaliyet yürütmesi halinde vergi ödemesi gerektiğini söylediğini hatırlattı.

Sosyal medyada yer alan, fenomen haline gelip bu işten gelir elde eden kişilerin vergi ödeyip ödemediğine ilişkin bir soru sorulduğunu belirten Ağbal, "Ben de 'mevcut kanunlarımıza göre eğer devamlılık arz edecek şekilde bir ticari faaliyet yürütülüyorsa vergi dairelerine gidip mükellef olmaları gerekiyor, fatura düzenlemeleri lazım, KDV ödemeleri lazım, kazanç üzerinden de de gelir vergisi ödemeleri lazım' dedim." şeklinde konuştu.

Ağbal, hiçbir ticari faaliyet yürütmeyen ve kazancı olmayan kimselerden vergi alınmasının söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Ama sosyal medyada belirli bir tanınırlığa eriştikten sonra kişi, doğrudan veya dolaylı olarak bu faaliyetine bağlı olarak gelir getirici bir faaliyet yürütüyorsa o zaman bizim kanunlarımıza göre ticari bir kazanç vardır. O yüzden vergi mükellefi olması gerekir." ifadelerini kullandı.

"Kimseye yeni vergi getirmiyoruz"

Naci Ağbal, kimseye yeni bir vergi getirmediklerini, durumun bundan önce vergi alınmayıp bundan sonra alınacağı şeklinde de anlaşılmaması gerektiğini söyledi.

İster sosyal medya ister internet ortamında kim olursa olsun gelir getirici faaliyet yapması halinde kanunlara göre vergi vermesi gerektiğini belirten Ağbal, "Benim bu konuda dikkat çekmek istediğim husus, bu konuda bir farkındalık oluşturmak. Herhangi bir şekilde böyle bir noktada faaliyet yürütüyorsa insanlar, bilsinler ki bu konuda vergi ödemelerini yerine getirmeleri gerekiyor." dedi.

Ağbal, bu konuda varolan bir kanunu hatırlattıklarını, sosyal medya fenomenlerini hedef almadıklarını söyledi. Bugüne kadar vergisini ödemeyenlere geriye dönük bir işlem yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Ağbal, "Bizim kanunlarımıza göre bir kazanç oluştuğunda bu kazanca ilişkin vergi süresinde beyan edilmese bile geriye dönük yapılan denetimlerle 5 yıllık süreç içerisinde her zaman talep edilebilir. Dolayısıyla benim bu uyarımdan sonra bu açıklamama rağmen vergi mükellefi olması gerektiği halde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler varsa tabii ki Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu bu kişilerle ilgili gerekli araştırmaları, incelemeleri yapar. Her mükellef gibi, burada kişinin sosyal medyada fenomen olması, ünlü olması veya olmaması vergi kanunları açısından fark eden bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"İster sosyal medyada, isterse kendi sitesinde faaliyet yapsın..."

Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster sosyal medya ortamında ister internet ortamında, isterse kişinin kendi oluşturduğu bir internet sitesi üzerinden kişi, devamlılık arz edecek şekilde bir faaliyet yürütüyorsa, gelir, kazanç elde ediyorsa kişinin bu faaliyete başlamadan önce en yakın vergi dairesine gitmesi, orada kendisine bir vergi mükellefiyeti açtırması lazım. Ve yaptığı satışlar, sunduğu hizmetler nedeniyle de fatura düzenlemesi, bu faturada KDV'yi ayrıca göstermesi, bunu da her ay KDV beyannamesiyle vergi dairesine beyan etmesi lazım. Bu tür faaliyetler internet ortamında yürütüldüğü için ödemeler genellikle bankacılık sistemi üzerinden yapılır."

Ağbal, bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilerle ilgili araştırmaların kolayca yapılabileceğini bildirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin vatandaşları bilgilendirmek için bir rehber hazırlayabileceğini belirten Ağbal, basit, anlaşılabilir dokümanlar üzerinden vatandaşların bilgilendirilebileceğini aktardı.

"Geliri olmayan fenomenlerin mükellef olması gerekmiyor"

Naci Ağbal, bu faaliyetinden gelir elde etmeyen internet fenomenlerinin vergi dairesine gidip mükellef olmasına gerek olmadığını vurguladı. Bu kimselerin vergi ile de işi olmadığını belirten Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama aynı kişi, 'Benim 2 milyon takipçim var, ben bu faaliyetimi yürütürken sayfama reklam alayım, gelir elde edeyim veya ben bazı ortamları ziyaret edeyim, o ortamlar bana bir bedel ödesin, ben de onları tanıtmış olayım, onlar da bana gelir versin' diyorsa, yani iktisadi faaliyet dediğimiz işlere başladıysa vakit kaybetmesin, vergi dairesine gitsin ve mükellef olsun. Öbür türlü internet fenomeni olmak eşittir vergi mükellefi olmak anlamına gelmiyor. Kazanca dönüşmesi lazım."

Ağbal, bütün dünyada elde edilen kazancın vergilendirildiğini kaydederek, kişinin internet fenomeni olarak adlandırılmasının vergi kanunları açısından bir özellik arz etmediğini vurguladı.

Bu konuda mükellefleri aydınlatmak ve onların dikkatini çekmek istediklerini dile getiren Ağbal, gelir elde edici bir faaliyeti vergilendirdiklerini söyledi. Ağbal, "Vergi almamızın nedeni, onların internet fenomeni olması değil, ticari bir faaliyet yürütüyor olması." dedi.