'Akıllı sistemler her alanda yaygınlaştırılmalı'

ICSG İstanbul 2018 Yürütme Kurulu Başkanı Ertürk, "Akıllı uygulama ve sistemlerin ulaştırma, enerji gibi alanlar başta olmak üzere ekonominin her alanında yaygınlaştırılması ve akıllı kentlere dönüşüm ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Programa katılan Ürdün Haşimi Krallığı Prensesi ve Arap Ülkeleri Yenilenebilir Enerji Komisyonu (AREC) Yüksek Yönlendirme Komitesi Başkanı Sana Assem (fotoğrafta) konuşma yaptı. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

İSTANBUL

Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG) 2018 Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Ertürk, akıllı sistemlerin daha az insan eliyle daha çok mal ve hizmet üretimi sağladığını belirterek, "Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda akıllı uygulama ve sistemlerin ulaştırma, enerji gibi alanlar başta olmak üzere ekonominin her alanında yaygınlaştırılması ve akıllı kentlere dönüşüm, ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018), Ertürk'ün açılış konuşmasıyla başladı.

Ertürk, gündemi işgal eden yapay zeka gerçeğine giden yolda akıllı şebekelerin anahtar görevi göreceğini vurgulayarak, akıllı sistemlerin daha az insan eliyle daha çok mal ve hizmet üretimi sağladığını anlattı.

Akıllı sistemlerle kaynakların daha etkin kullanıldığına işaret eden Ertürk, "Türkiye'nin 2023 vizyonu doğrultusunda akıllı uygulama ve sistemlerin ulaştırma, enerji gibi alanlar başta olmak üzere ekonominin her alanında yaygınlaştırılması ve akıllı kentlere dönüşüm, ülkemiz açısından büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda, fuarın amacının ilgili tüm tarafları geniş katılımla her yıl bir araya getirmek ve ortak aklın oluşmasına zemin hazırlamak olduğuna dikkati çeken Ertürk, fuarda iki gün boyunca farklı konuların değerlendirileceği panellerin gerçekleştirileceğini aktardı.

Ertürk, kongre ve fuar kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) iş birliğiyle iki yıldan fazla süredir üzerinde çalışılan Türkiye Akıllı Şebekeler 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi'nin (TAŞ 2023) sonuçlarının açıklanacağını da söyledi.

Kongre ve fuar süresi boyunca 9 panelde, akıllı şebekelerin farklı sektörlerdeki kullanımı, enerji verimliliğine katkısı, kadınların akıllı şebekelere bakışı gibi konuların tartışılacağını aktaran Ertürk, 32 ülkeden katılımcıların da burada yer aldığını, 200 yerli ve yabancı firmanın stant açarak görüşmeler yapacaklarını kaydetti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde yarın sona erecek ICSG 2018'e 10 binin üzerinde sektör temsilcisi, uzman ve akademisyenin katılması bekleniyor.

Muhabir: Nuran Erkul Kaya