'Akkuyu Nükleer Güç Santrali çok önemli bir proje'

MUĞLA - ALİ BALLI

Turcas Petrol AŞ Üst Yöneticisi Batu Aksoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen yatırım toplantısında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de enerji sektöründe çeşitlendirmeye inandığını kaydetti.

Türkiye'nin ciddi anlamda hidroelektrik kaynaklarının olduğunu ve doğalgaza dayalı elektrik üretimi yaptığını belirten Aksoy, "Türkiye'nin son yıllarda çok ciddi anlamda artan bir rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal kaynakları var. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, fikren 20-30 yıl önce başlayan daha sonra 7-8 sene önce Ruslarla iş birliği çerçevesinde geliştirilen çok önemli bir proje. 20 milyar dolar büyüklüğünde bir proje. Ben bunu Türkiye için bir kazanç olarak görüyorum." diye konuştu.

"Nükleer santral çok doğru bir seçenek"

Rusya'nın, Türkiye'nin enerjide, ticarette ve turizmde en önemli partneri olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki 20 milyar dolarlık bir projeye Rusya'nın imza atması Türkiye için bir şans. Türkiye nükleer enerjiye ilk defa 2023 yılında üretim bazında girmiş olacak. Türkiye'de belki geç oldu ama güç olmayacak. Bundan meyvesini 2020'li yıllar itibarıyla alacak ve takip eden yıllarda yani 40-50 yıl sürecek. Toplam 4 bin 800 megavatlık bir kapasiteden bahsediliyor. Bu gerçekleştiği zaman Türkiye'deki kurulu güç belki 100 bin megavatı geçmiş olacak. Türkiye'de üretilen elektriğin yüzde 10'una denk gelmesi bekleniyor. Ben enerji çeşitliliğine inandığım için nükleer santrali çok doğru bir seçenek olarak görüyorum. Özellikle yabancı sermaye olarak bunun Türkiye'de yapılması da bence Türkiye için bir kazanç olacaktır."

Türkiye'de Japon ve Avrupalı firmaların farklı noktalarda ikinci bir nükleer santral yapmasının da konuşulduğuna işaret eden Aksoy, "Bence bu da Türkiye için bir kazanç olabilir. Hem yenilenebilir enerji hem doğalgaz olsun diğer rüzgar, solar, jeotermal gibi kaynaklardan elektrik üretimi şimdi ise nükleer ve kömür gibi kaynaklardan da üretimle, Türkiye enerji portföyüne, enerji sepetini çeşitlendiriyor olacak." dedi.

Rüzgar enerjisinin dünyada son 15 yılda çok arttığına dikkati çeken Aksoy, bunun Türkiye'de de son 10 yılda 200 megavattan 5 bin megavat seviyesine ulaştığına işaret etti.

Enerjiye sadece rüzgar olarak bakmamak gerektiğini belirten Aksoy, "Hidroelektrik kaynakları, solar enerji bir de Türkiye için çok önemli kaynak jeotermal. Bu sistemlerin devam etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Aksoy, Türkiye'nin jeotermal enerjide iyi seviyeye ulaştığına da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin zengin olduğu ve dünyada jeotermal enerjiden kaynaklı kurulu gücün bin megavatın üzerinde olduğu sadece dört ülke var. Türkiye bu dört ülkeden biri olmayı başardı. Bunlar ABD, Filipinler, Endonezya ve Türkiye olarak ayrışıyor. Bu çok önemli bir başarı."