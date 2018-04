Antalya'da yabancı turistte üç ayda yüzde 45 artış

ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun 136. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, ATSO meclis salonunda düzenlenen törende, kuruluş yıl dönümünün, vefa günü olduğunu söyledi.

Antalya ekonomisinin asıl büyümesinin 1980 sonrasında olduğunu, ATSO'nun da Antalya ile güçlendiğini anlatan Çetin, odanın sanayide, ticarette, eğitimde, sanatta, ulusal ve uluslararası alanda önemli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Geçen ay kente gelen yabancı turist sayısının 2017'nin aynı ayına göre yüzde 71 arttığını dile getiren Çetin, "Martta Almanya'da artış yüzde 128, Belçika'da yüzde 104, İngiltere'de yüzde 71, İsrail'de yüzde 120'dir. Yabancı turistte ocak-mart döneminde, yani 3 ayda toplam artış yüzde 45'tir. Avrupa pazarı çok net şekilde ve hızlı gelişmeyle geri dönmektedir. Bu yılın dünya turizminde Antalya yılı olacağını görüyoruz." diye konuştu.

Tarımda ulusal, hatta uluslararası büyüklükte kooperatif veya üretici birlikleri olması gerektiğini belirten Çetin, küçük işletmelerin ortak tedarik, ortak makine, ortak Ar-Ge veya tasarım merkezi, ihtisas sitesi gibi çözüm yollarını mutlaka profesyonel bir yaklaşımla denemesi gerektiğini söyledi.

Antalya'nın tarihinin, geleneklerinin, tabiatının, mimarisinin, portakalının korunması gerektiğini vurgulayan Çetin, "Antalya gibi güzel bir şehri, 'Bizim olacak, benim olacak' diyerek herkes bir kolundan çekiştirmemelidir. Bu güzel şehir hepimizindir, güzelliğini dünyayla paylaştığımız, bundan gurur duyduğumuz bir şehirdir. Antalya'da yaşayan ve çalışan herkesin bu şehri sahiplenmesini, korumasını, şehre katkı yapmasını sağlamalıyız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel

ATSO'nun eski başkanlarından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ATSO'nun kuruluşunun kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini, 136 yıl önce ilk kurucu başkanının ninesinin dedesi Barutçuzade Abdi Efendi olduğunu dile getirdi.

Kuruluşu ninesinin dedesi tarafından gerçekleştirilen bir odada kendisinin de görev yapmış olmasından büyük onur duyduğunu belirten Türel, "ATSO çok önemli bir okuldur. Hepimiz bu okuldan mezun olduk. Bu okuldan mezun olmanın faydasını hayatımın her noktasında ciddi şekilde görüyorum. ATSO Antalya'nın en güçlü sivil örgütü, en güçlü kanaat önderleri arasında. ATSO'nun eleştirileri her zaman her kesim tarafından dikkate alınmış, projeleri Antalya idealleri haline dönüşmüştür." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ATSO'da 10 yıl ve üzeri görev yapmış meclis üyelerine plaket takdim edildi.

