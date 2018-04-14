Antarktika'dan Ankara'ya sefer notları

ANKARA - Mehtap Yılmaz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde yürütülen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Antarktik Seferi Ekibi (TAE) Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy önderliğinde, 1. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin 9 bilim insanıyla 26 Şubat-4 Nisan 2017'de gerçekleştirildiğini anımsatan Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ise farklı bilim dallarını içeren 28 kişilik katılımla 15 Şubat'ta başladığını söyledi.

Özlü, TAE Lideri Özsoy'un kendisine aktardığı 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin seyir notlarını paylaşırken, kiralanan gemiyle yürütülen seferin zorlu şartlarda geçtiğini anlattı.

Özlü, çalışma yapılan bölgede sıcaklığın, rüzgar hızıyla eksi 25 derece hissedildiğini ve zaman zaman şiddetli kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşandığını bildirdi.

"Dalgalar 8 metreyi aşıyor"

Denizde rüzgarın etkisiyle yükselen dalgaların kimi zaman 8 metreyi aştığına işaret eden Özlü, Ekvator'un 68 derece güneyinde yer alan Antarktika kıtasının bulunduğu enlemde, mevsimin etkisiyle deniz buzlarının eridiğini, geminin karaya yanaşması ve çıkışı için en uygun zamanlardan biri olduğunu dile getirdi. Özlü, şöyle devam etti:

"Antarktika'da gün sabah 7 civarında ağarıyor ve akşam 8'de hava kararıyor. Türk Antarktik Seferi Ekibi günde 12 saat çalışıyor ve kıtaya bilim üssü kurulması için 68. güney enlemindeki alanda fizibilite çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bu kapsamda bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere kıtadan deniz suyu, deniz tabanından çamur, taş, sediman (tortu), toprak ve liken (bitki) örnekleri alınıyor. Buz kalınlığı, deniz suyu sıcaklığı, tuzluluğu, akıntı ve batimetri (derinlik) ölçümleri yapılıyor. Besin zincirini ve değişimlerini anlamak için hayvan dışkıları toplanıyor. Tüple dalış gerçekleştiriliyor ve deniz tabanı görüntüleri alınıyor."

"Ekibimiz İstanbul'dan 14 bin 430 kilometre uzakta"

Özlü, Türk Antarktik Seferi Ekibi'nin bilimsel araştırmaları yanında, gözlemleri hakkında da bilgi verdi. Mevsim itibarıyla Güney Kutbu'nda çoğunlukla penguen ve fokların yaşadığına dikkati çeken Özlü, bu canlıların beslenme dönemi olduğu için çok fazla balık çeşidine rastlanamadığını söyledi. Türk Antarktik Seferi Ekibi'nde, balık üzerine araştırma yapan bilim insanları bulunduğunu belirten Özlü, bilimsel amaçlı balık tutulduğunu bildirdi.

Türk Antarktik Seferi Ekibi'nin beslenme koşullarına değinen Özlü, "Gemi ekibinde yer alan 18 ve kamp halindeki 10 araştırmacı, ağırlıklı olarak balık ve patatesle besleniyor. Ekip sefere başlamadan gemiye yüklenen suyu içmek için kullanılırken, bunun haricinde karadaki kamp ekibi buz eriterek içme suyu elde ediyor. Kampta, en az 20 gün daha yetecek içme suyu, yakıt ve yiyecek bulunuyor." diye konuştu.

Özlü, Türk Antarktik Seferi Ekibi'nin gemiye bindiği günden bu yana bin 500 kilometreden fazla yol katettiğini ve bilim insanlarının şu anda İstanbul'dan 14 bin 430 kilometre uzakta olduklarını kaydetti. 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin planlanan rotada başarıyla devam ettiğini vurgulayan Özlü, şu ana kadar Adelaide, Robert ve King George adalarının ziyaret edildiğini söyledi. Turistlerin gözdesi olan yüksek kayalıklardan meydana gelen "C" şeklindeki doğal volkanik liman, Deception Adası'nda da bilimsel araştırma yapılmasının planlandığını ifade eden Özlü, 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi'nin ay sonuna doğru tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.